Jiujitsubroers Ian en Ryan Lodens opnieuw Europees kampioen

Het aantal Europese en wereldtitels bij de jeugd en de volwassenen in jiujitsu kunnen de broers Ian en Ryan Lodens uit Knokke-Heist nog amper bijhouden en daar kwam op Hemelvaartdag nog eens Europees goud bij.

Tot en met zondag heeft in Naharya in Israël het Europees kampioenschap jiujitsu voor volwassenen plaats. Op de eerste dag mochten de broers meteen op de mat in de categorie Duo Men. Ze wonnen al hun kampen en in de finale zetten zij een Oostenrijks duo opzij. Roemenië werd derde. Voor Ian die vorig jaar met zijn broer de Europese en de wereldtitel behaalde, alvast een opsteker want vrijdag komt hij nog eens in actie in Duo Adults gemengd, samen met zijn vaste partner, de Antwerpse Charis Gravensteyn.

Beiden zullen komende zomer (7-17 juli) overigens ons land vertegenwoordigen op de World Games in Birmingham in de staat Alabama in de Verenigde Staten. “Het jammerlijke is dat ze duo bij de mannen hebben afgeschaft. Enkel in mix kon ik mij hiervoor kwalificeren en dus niet met mijn broer”, vertelt Ian die eerder al eens met Charis aan de World Games deelnam in 2017 in Polen. Toen was het duo goed voor een bronzen medaille.

De World Games is een groot internationaal multisportevenement, bedoeld voor sporten, of disciplines of evenementen binnen een sport, die niet aan de Olympische Spelen deelnamen. Dit wordt overigens het laatste groot tornooi voor Ian Lodens en Charis Gravensteyn, aangezien ze deze zomer een punt zullen zetten achter hun duo-carrière. “Dus willen we alles op alles zetten om het goud binnen te halen maar dit zal op zich al een grote uitdaging worden.” (ACR)