Jitse (21) neemt deel aan avontuurlijke offroad-trip ‘Dakar Challenge’: “4.500 km in 14 dagen”

Het is de natte droom van zowat elke motorliefhebber en de amper 21-jarige Wingenaar Jitse Den Baes mag hem vanaf 7 februari beleven: met een speciaal omgebouwde motor meer dan 4.500 km rijden, dwars door de Afrikaanse woestijn, van Fes naar Dakar. De man is niet aan zijn proefstuk, want hij reed al raids in Albanië en de Balkan-landen. “Deze trip is fysiek erg lastig. Als ik die ooit wil maken, moet ik het nu doen”, aldus Jitse.

De hele organisatie is in handen van de Enduro Adventure Organisation (EAO) in Pittem, een rally service bedrijf met een internationale gevestigde reputatie en meer dan 35 jaar off-road ervaring. Aan deze ‘Dakar Challenge’ nemen zo’n 25 motards uit heel België deel. Er zit ook een rare vogel tussen: een buggy Can-Am SSV.

Jitse is de jongste deelnemer en hij is in goed gezelschap, want ook Xavier Beel – zaakvoerder van Leon Sagaert in Meulebeke, een van ’s lands grootste fiets- en motorwinkels – vergezelt hem. “Het gaat hier om een avontuurlijke tocht, maar niet om een wedstrijdrally”, verduidelijkt Beel. “Dat heeft het voordeel dat we elkaar kunnen helpen, indien nodig. We rijden elk apart, maar toch een beetje in elkaars buurt. We leggen zo’n 4.500 km af over veertien dagen. De routes variëren van 150 tot meer dan 600 km per dag.”

Omgebouwd

Jitse Den Baes in actie tijdens een voorbije raid. Hij wordt de jongste deelnemer van de Dakar Challenge 2025. © GF

Jitse Den Baes zal de raid aanvatten met een GASGAS-motor 350 cc, een enduro-model dat voor de gelegenheid speciaal is omgebouwd tot een rallymotor. “We hebben heel wat wijzigingen aangebracht”, bevestigt Jitse. “Er zitten andere banden op, aangepaste uitlaat, zadel, een grotere tank van 12 liter en een reserve-tank van anderhalve liter, gps-systemen, satelliet-telefoon, trackers… Dat maakt dat de motor uiteindelijk een kleine 100 kg zal wegen.”

Van de EAO-organisatie gaat zo’n tien man mee – naast technici, een monteur en een dokter – met een aantal assistentievoertuigen met voldoende extra motorfietsen en reserve-onderdelen, zoals banden, luchtfilters, tandwielen, kettingen en reserve-kledij. Onderweg is het nodige logies geregeld.

Ruige gravelwegen

Dankzij zijn vorige raids is Jitse op zijn rallymotor toch al een en ander gewoon. “In Albanië ben ik met motor en al eens helemaal onder water gesukkeld”, lacht hij.

In de ‘Dakar Challenge 2025’ moet hij dwars door Marokko, Mauritanië en Senegal. Daar wacht hem een eindeloze woestijn, weidse vlaktes, zwarte rotsen, mulle zandduinen in alle kleuren, de ruigste gravelwegen en meer diepe kloven en canyons dan hem lief is. Overdag is het tot 35 graden, ’s nachts kan het vriezen. “Ik ben benieuwd wat het zal worden”, laat hij onbewogen weten.

De raid wordt ook een eerbetoon aan Leon Sagaert, meermaals Belgisch kampioen bij motoren met zijspan en ook meermaals deelnemer aan de vermaarde rally Parijs-Dakar. Of deze trip een voorbereiding kan zijn op een mogelijke deelname aan de échte Dakar-rally? “Dat zou ooit wel eens kunnen”, reageert Jitse. “Eerst zien hoe ik het er hier van afbreng.”