Jill Rubrecht opent op Elf Juliplein in Wervik massagesalon AmaTi: “Even ontstressen en ontspannen”

“Liefde geven aan jezelf, ontstressen en je ontspannen.” Dit is de boodschap van AmaTi aan haar klanten. Jill Rubrecht opende onlangs haar massagesalon op het Elf Juliplein 7 in Wervik.

Jill groeide samen met haar drie andere zussen op in de bakkerij van vader Frans Rubrecht en moeder Wivine Delcroix, op de Briekenhoek. Na een aantal ‘omzwervingen’ keerde Jill Rubrecht terug naar de wijk, waar ze haar jeugdjaren sleet. Met haar vriend Nicolas kocht Jill tijdens het voorjaar een leegstaande bel-etage op het Elf Juliplein. “Het pand was van de overleden oma van mijn vriend en vermits ik al geruime tijd op zoek was naar een geschikte locatie om er mijn massagesalon onder te brengen, tikten we dit pand op de kop”, legt Jill uit. “Al als klein meisje droomde ik ervan om later een eigen massagesalon te starten. Ik masseerde vaak de rug van mijn pa en hij grapte altijd dat ik hem moest masseren zoals hij zijn deeg behandelde: kneden en duwen dus.”

Voetreflexologie

Jill Rubrecht is shopmanager bij Rituals in Ieper. Haar passie voor cosmetica en wellness is in de loop der jaren is gegroeid. Deze job blijft ze verder uitoefenen en haar massagesalon AmaTi opent ze in bijberoep. “Ideaal te combineren met elkaar”, benadrukt Jill. “ De voorbije maanden werd de nieuwe thuis van Jill en Nicolas gerenoveerd. “In één van de twee garages kreeg AmaTi een onderkomen”, vertelt Jill. “We zijn alvast trots op het resultaat. Nicolas heeft zelf veel de handen uit de mouwen gestoken. Hij steunt me voor honderd procent en ontwierp de website van mijn zaak.”

Veel soorten massages

“Momenteel heb ik verschillende massages ‘in mijn vingers’, waaronder babymassage, zwangerschapsmassage en uiteraard lichaamsmassage. Recent rondde ik de opleiding voetreflexologie af. Ik wil me daar nog verder in verdiepen. Op de planning staan nog andere vormen van massage. Maar dit zit nog eventjes in de pipeline”, aldus Jill. Vooraan het massagesalon werd een shop ingericht met allerlei producten, die worden gelinkt aan wellness. Zo kan men onder meer in het winkeltje van AmaTi terecht voor kwalitatief geurende handzepen, kaarsen, geurstokjes en diverse soorten massage-olie die Jill zelf gebruikt in haar zaak. (Luc Vanthuyne)