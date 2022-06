Jill Debacker volgt Wim Vromant op als directeur van Zeppelin: “Ik ben terug, de cirkel is rond”

Vrije Basisschool Zeppelin krijgt volgend schooljaar een nieuwe directeur. Wim Vromant (61) gaat op pensioen en geeft na 17 jaar de fakkel door aan Jill Debacker (30). “Het tekort aan leerkrachten en een nieuw schoolgebouw zijn de grootste uitdagingen.”

In september 2005 werd Wim Vromant uit Wielsbeke de nieuwe directeur van de Vrije Basisschool van Dentergem. Afgestudeerd als onderwijzer in 1980 belandde hij na enkele kleinere opdrachten in de basisschool van Wielsbeke. Daar was hij 21 jaar onderwijzer voor hij de overstap maakte naar Dentergem. “Al van toen ik zelf in de lagere school zat, wist ik dat ik leerkracht wilde worden. Later ambieerde ik een directierol. Als leerkracht waak je over je klas, als directeur kan je op schoolniveau iets teweegbrengen. Met teamwork naar kwaliteitsvol onderwijs streven, leek mij een mooie uitdaging”, vertelt hij.

In de 17 jaar dat hij aan het roer van Zeppelin stond, veranderde er heel wat. Zo veranderde de school van naam en ontwikkelde Wim een stevig schoolwerkplan. “Ik ben blij dat ik me al die jaren vooral heb kunnen toeleggen op onderwijskundige zaken. Ons gedreven en gemotiveerd Zeppelinteam draagt onderwijskwaliteit hoog in het vaandel, in het bijzonder denk ik dan aan onze zorgwerking.”

Dankzij de uitbouw van de scholengemeenschap PoelbergOmmeland kon Wim zich nog meer focussen op die onderwijskwaliteit die hij zo belangrijk vindt. “Vroeger moest elke directeur zelf kijken voor zaken zoals brandveiligheid, stageplanning of kleine klusjes. Met de scholengemeenschap konden we verschillende experts aanstellen, zoals een preventieadviseur, een stagementor, een mentor-coach, ICT-coördinatoren. Zo kunnen directies zich meer focussen op het didactisch aspect: een grote stap voorwaarts.”

Op 30 juni neemt hij afscheid van Zeppelin. Jill Debacker uit Pittem zal hem opvolgen. Zij heeft een master politieke wetenschappen en werkte als beleidsmedewerker in Brussel. Toch vond ze haar roeping in het onderwijs. Ze gaf het afgelopen jaar les in de Sint-Amandusschool van Meulebeke. “Lesgeven deed ik eigenlijk het liefst. De variatie van de job en het enthousiasme van de kinderen is met niets te vergelijken. Enkele jaren geleden heb ik in Zeppelin zelfs nog een korte interim gedaan. Nu ik hier terug ben, is de cirkel rond”, legt ze uit.

Nieuw schoolgebouw

Jill zal de komende jaren voor enkele belangrijke uitdagingen staan. Ten eerste zal ze het tekort aan leerkrachten moeten opvangen. “Een interim zoeken is nu al een hele uitdaging.” Ten tweede zal er in de toekomst een nieuw schoolgebouw komen. “Met 210 leerlingen barst de school nu bijna uit haar voegen. De subsidie voor een nieuw gebouw is goedgekeurd. Dat zullen we de komende jaren bouwen op de site van het rust- en verzorgingstehuis.”

Het laatste half jaar kon Jill al halftijds meelopen met Wim. Zo kan hij de school na een uitvoerige overdracht veilig achterlaten. “Ik wil nu vooral tijd maken voor hobby’s zoals fietsen, wandelen en badminton. Ik zal me ook nog blijven inzetten als bestuurslid van het jeugdmuziekatelier van Wielsbeke.” Voor hij directeur werd, schreef Wim 15 kinderboeken. “Of ik die draad weer oppik? Misschien, als de muze er is.” (Niels Vromant)