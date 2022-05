Jezus is dit jaar een meisje in de Heilig-Bloedprocessie in Brugge

Jezus is een meisje! Toch dit jaar in de Heilig Bloedprocessie, die op Hemelvaartdag door de Brugse straten trekt. De drie maanden oude Mare uit Assebroek zal het kindje Jezus vertolken in het geboortetafereel, samen met haar ouders Klaasje en Bert.

Na twee jaar uitstel door corona gaat op donderdag 26 mei de Heilig Bloedprocessie opnieuw uit in Brugge. Bij elke editie is het voor algemeen coördinator Matthieu Clarysse een moeilijke taak om een figurant te vinden die het kindje Jezus als pasgeboren baby kan vertolken in het geboortetafereel.

Hij moet telkens opnieuw op zoek naar kersverse Brugse ouders die willen mee opstappen. De scène van Jezus, Maria en Jozef in de stal, een wagen getrokken door een os, is één van de populairste groepen in de processie.

Spannend

Dit jaar zal noodgedwongen een meisje – baby Mare die op 3 februari geboren werd – die rol vertolken. “Het is een beetje spannend”, bekent mama Klaasje Meulebrouck (34), die Maria zal spelen aan de zijde van haar dochtertje.

“Ik had Matthieu opgebeld, met de mededeling dat ik dit jaar geen figurant kon zijn, omdat ik bevallen was van mijn derde kind. Hij vroeg of ik het geboortetafereel met de baby wou vertolken, want hij was nog op zoek naar een baby van drie à vijf maanden oud. Dat Jezus daardoor een meisje wordt, is geen bezwaar.”

Klaasjes man Bert Van Severen (37), ruimtelijk planner bij het Departement Omgeving, mag uiteraard evenmin op de wagen, die de stal van Bethlehem uitbeeldt, ontbreken als Jozef. De ouders van Mare zijn ervaren figuranten in de Heilig Bloedprocessie.

Klaasje, een lerares Frans in OLVA, stapte als kind al met haar vader en zussen mee in de Hosannah-groep. “Onze oudste dochter Minne, die acht jaar oud is, maakt dit jaar deel uit van de groep ‘Jezus zegent de kinderen’. Ze kijkt er erg naar uit. Zoon Sil is amper vijf en neemt nog niet deel.”

Brugges Mooiste dag

Wat motiveert dit Assebroeks echtpaar om figurant te zijn in de Heilig Bloedprocessie? Klaasje: “Het is Brugges Mooiste Dag, het is een uiting van onze liefde voor Brugge en fierheid op onze stad.”

En wat als het regent op Hemelvaartdag? Klaasje: “Er is een noodscenario: er ligt een pop in de kar ter vervanging van een baby. Maar Matthieu heeft ons verzekerd dat de kans dat Mare veel zal huilen erg klein is. Naar het schijnt is het geluid en de cadans van de 2000 kilo zware os, die de kar trekt, erg slaapverwekkend voor een baby…”

Niet de eerste keer

Matthieu Clarysse, algemeen coördinator van de Heilig Bloedprocessie, vult aan: “Het is zeker niet zo dat Jezus voor de eerste keer een meisje is in de processie. We hebben niet bijgehouden hoeveel keer Jezus al een jongen dan wel een meisje was. Mijn gevoel zegt me dat het al vaker een jongen dan een meisje is geweest.”

“Er is altijd een pop voorzien ‘in geval van nood’, maar die is nog nooit moeten gebruikt worden. Die pop is er voor het geval het kindje plots ziek is of er iets anders mis zou gaan. Gelukkig was dat tot nu toe nooit het geval. Vroeger, vele tientallen jaren geleden, werd er altijd een pop gebruikt, maar sinds ruim dertig jaar is het altijd een echt kindje.”