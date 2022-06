Jeugdvriendinnen na 40 jaar herenigd… dankzij zwemmende achterkleindochters

Sport brengt mensen bij elkaar, dat is het minste wat je kan zeggen als je het verhaal hoort van de twee vrouwelijke viergeslachten van Julia Vanhaste (92) en Frieda Desmet (87), die allebei hun roots hebben in Sint-Jan. Uiteindelijk verloren ze elkaar uit het oog doordat hun kinderen en kleinkinderen elders gingen wonen.

Onlangs liepen de achterkleinkinderen van beide stammoeders elkaar toevallig tegen het lijf tijdens een zwemwedstrijd. “Maar het verhaal begint al veel vroeger”, vertelt Patrick Herman, die getrouwd is met Claudine Depraetere (63), de dochter van Julia Vanhaste. “In de naoorlogse jaren zijn Frieda en Julia goede buren en vriendinnen. Julia helpt regelmatig op het hof. Dochters Marleen – van Frieda Desmet – en Claudine – van Julia Vanhaste, mijn vrouw – zijn leeftijdsgenoten. Ze groeiden samen op in school en natuurlijk ook op de boerderij. Vanaf hun huwelijk scheiden hun wegen en leiden ze elk hun leven: Claudine met mij in Ieper en Marleen in Emelgem. Enkele weken terug kwam onze dochter Alien (36) bij ons thuis met de vraag of wij een zekere Marleen kenden uit het Izegemse. Onze kleindochter Yuta zwemt namelijk in competitieverband voor de Ieperse zwemclub ISWIM en blijkt dat Laura, de kleindochter van Marleen en dochter van Evelien, leeftijdsgenoot is en lid van de Izegemse zwemclub IKZ.”

Jeugd weer voor ogen

Yuta (9) en Laura (10) hebben blijkbaar al regelmatig als in dezelfde zwemwedstrijden tegen elkaar gezwommen. “Tijdens een recente zwemwedstrijd vroeg Evelien Roelens (38), de dochter van Marleen Fleurbaey, aan onze dochter Alien of zij uit Ieper afkomstig was. Zo is de connectie naar Sint-Jan naar boven gekomen en bleken hun moeders vriendinnen te zijn geweest. Nu hebben Julia en Frieda al een gezegende leeftijd, maar toen ze dit verhaal hoorden, zagen ze hun eigen jeugd weer voor ogen.”

We zullen zeker eens afspreken want we hebben veel om over bij te praten

Wanneer we ook Marleen Fleurbaey (60) contacteren, blijkt ook zij heel enthousiast om de familie van Julia Vanhaste te ontmoeten. “Zo kunnen onze moeders weer gezellig eens bijkletsen en zal ik mijn toenmalige vriendin Claudine nog eens terugzien. Toen ik getrouwd ben in 1983 zijn we verhuisd naar Emelgem en verloren we elkaar uit het oog. Dat de zwemwedstrijden van onze kleinkinderen ons opnieuw samenbrengen, is mooi en mogen we niet zonder gevolg laten voorbijgaan. We zullen zeker eens afspreken met elkaar, want we hebben veel om over bij te praten!”

Families verenigd

Het allereerste weerzien tussen Alien Herman en Evelien Roelens gebeurde op maandag 6 juni tijdens een zwemloop (150 meter zwemmen en 1.000 meter lopen, red.) in Izegem, vertelt Patrick Herman, vader van Alien. “De twee meisjes namen op eigen initiatief deel aan deze zwemloop ingericht door de Izegemse Triatlon Club. Dit was om eens te proeven wat triatlon/duathlon inhoudt en ook omdat ze graag sporten en van nieuwe uitdagingen houden. Normaal zwemmen ze in competitie. Op dit event won Laura en werd Yuta achtste. Ze hebben beiden hun uiterste best gedaan en we zijn allemaal fier op hen. Het feit dat zij onze beide families opnieuw verenigd hebben, is de kers op deze taart.”

Zo enthousiast is ook de hele familie van Evelien Roelens. “Mijn grootmoeder heeft haar vriendin nog niet teruggezien, maar we hopen hen beiden binnenkort eens samen te kunnen brengen.”