Jeugdvrienden willen in 31 dagen de grens van de Benelux affietsen voor goed doel

2.750 kilometer zullen ze afleggen met de fiets, jeugdvrienden Mike van Steenkiste (34) en Jeffrey De Meulemeester (36). Samen zullen ze in 31 dagen tijd de volledige landsgrens van de Benelux affietsen om geld in te zamelen voor het goede doel. “We zijn dan wel sportief, het zal een pittige tocht worden.”

Vorig jaar kwam Bruggeling Mike op het idee om de volledige Belgische landsgrens af te fietsen voor het goede doel. Een reis en sportief avontuur in één, bedacht hij zich. De opbrengst, goed voor 2.500 euro, ging integraal naar Kom Op Tegen Kanker. Daarna kriebelde het meteen om opnieuw iets gelijkaardigs te ondernemen. Desalniettemin was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. “Het was best eenzaam, zo helemaal op m’n eentje”, vertelt Mike. “Na twee weken begin je tegen jezelf te praten en slaat de heimwee toe, zeker bij slecht weer.”

Daarom besloot hij om dit jaar jeugdvriend Jeffrey De Meulemeester uit Blankenberge bij zijn missie te betrekken. “Ik ken Jeffrey al 18 jaar. Samen gevoetbald, op reis geweest, opgegroeid eigenlijk. Ook heb ik tien jaar voor zijn broer in Blankenberge, waar Jeffrey ook woont, gewerkt. Het was een evidente keuze om aan hem de vraag voor te leggen. Hij was gelukkig ook meteen enthousiast.”

Genieten van de natuur

Om de uitdaging nog iets groter te maken koos het duo ervoor om zichzelf een tijdslimiet op te leggen. Op 1 juli vertrekken ze in Blankenberge richting Nederland, de 31ste willen ze op dezelfde plek terug zijn. “Dat betekent dat we 107 kilometer per dag moeten afleggen, rekening houdend met het feit dat we zes dagen per week zullen fietsen. Die ene rustdag zullen we niet enkel gebruiken om op adem te komen, maar ook om gewoon te genieten van de natuur en de nabijgelegen steden te bezoeken”, klinkt het.

Dit jaar zocht ik een lokale organisatie om te steunen

Dit jaar koos Mike een ander goed doel, hij verklaart de motivatie achter deze keuze: “Eerlijk gezegd heb ik weinig tot geen dankbaarheid ontvangen na mijn donatie aan Kom Op Tegen Kanker. Ik ben lokaal beginnen zoeken naar een organisatie die een financieel duwtje in de rug kon gebruiken. Zo ben ik bij het woonzorgcomplex Unie-K Ons Erf terechtgekomen, een plek waar volwassenen met een aangeboren verstandelijke beperking begeleid worden.”

BeleefTV voor mensen met een beperking

Met een fietstocht hopen Mike en Jeffrey 8.000 euro binnen te halen. Iets meer dan initieel gepland, maar dat is het bedrag dat het centrum nodig heeft om een ‘BeleefTV’ aan te schaffen, een interactieve en stimulerende speeltafel die al heel lang op hun verlanglijstje staat. Binnenkort zullen de fietsers via hun Facebookpagina ‘Pedal-The-Benelux’ informatie delen over hoe mensen een bijdrage kunnen leveren. Een hoofdsponsor hebben ze alvast kunnen strikken.

“We worden gesteund door Matto’s Eetcafé in Blankenberge. We kennen de uitbaters al lang. Ik woon in Zwankendamme, op een boogscheut dus, en heb mijn hart eigenlijk verloren aan de zee”, aldus Mike.

Zowel de start als de aankomst zal plaatsvinden in het eetcafé. Zij zullen onder meer een spaghetti-avond organiseren om geld in te zamelen. Daarnaast financieren zij het drukwerk dat zal verkocht worden, zoals T-shirts en sleutelhangers.

In tuinen en velden op de grens

Wat de grootste uitdaging wordt? “De fysieke uitputting”, klinkt het meteen. “Fietsen is één ding, dat is geen onbekend terrein. Maar we moeten ook al onze bagage meedragen, inclusief de tent waarin we slapen, water, kledij, eten… We zullen een beroep doen op de gastvrijheid van de grensbewoners om in hun tuin of nabijgelegen velden onze tent te mogen opslaan. Sommigen hebben ons zelf al gecontacteerd om een bed aan te bieden, dat is heel fijn natuurlijk.”

Mike geeft nog mee wat hij hoopt te bereiken met deze actie. “Heel simpel, drie zaken. Het bedrag dat Ons Erf nodig heeft voor hun project, op tijd de finish halen en vooral veel plezier maken. Dat laatste heb ik vorig jaar veel te weinig gedaan. Met die combinatie is de tocht geslaagd.”