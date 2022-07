Jeugdvrienden uit Blankenberge fietsen een maand lang grens van Benelux af voor het goede doel

Onder de noemer ‘Pedal The benelux’ vertrokken Mike Van Steenkiste (34) en Jeffrey Demeulemeester (36) vrijdag vol goede moed in Blankenberge voor hun fietstocht van 2.750 kilometer langs de grenzen van de Benelux. Ze willen zo geld inzamelen voor het goede doel. “We willen 8.000 euro inzamelen voor een BeleefTV voor UNIE-K”, klinkt het.

Een maand lang zullen Mike uit Zwankendamme en Jeffrey uit Blankenberge de grenzen van de Benelux aftasten met hun tweewielers, gewapend met alleen maar hun fiets, een tent en een slaapzak. De sportievelingen kozen Blankenberge uit als vertrek- en aankomstplaats.

Heel wat vrienden en familieleden zwaaiden het duo vrijdagochtend uit. “We willen dagelijks ruim honderd kilometer fietsen”, vertelt Jeffrey. “Mike reed vorig jaar al een serieuze fietstocht en zo zijn we op het idee gekomen om wat verder te gaan en zo de grenzen van de Benelux af te fietsen.”

Zeven maand trainen

Mike is in het dagelijks leven veiligheidsmedewerker in het gesloten asielcentrum van Brugge. De laatste maanden werkte hij hard door om voldoende verlofdagen te verzamelen om zo een maand lang te fietsen. Jeffrey is momenteel bezig met een opleiding om aan de slag te gaan bij de sleepboten die de grote containerschepen de haven binnen slepen.

Tussen de stageperiodes door kon hij er een maand op uit trekken. “Ik fiets eigenlijk al mijn hele leven en waagde me in het verleden al aan enkele triatlons”, vertelt Mike. “Mijn jeugdvriend Jeffrey was meteen bereid om mij te vergezellen. We trainen hier nu al zeven maanden voor en we zijn er dan ook helemaal klaar voor.”

UNIE-K

Fietsen, dat doen de vrienden voor het goede doel. Ze willen zo geld inzamelen voor UNIE-K uit Brugge, die zorg en ondersteuning biedt aan volwassen met een meervoudige beperking. Dat UNIE-K uitgekozen werd als goede doel is niet helemaal toevallig. “Mijn zus Nathalie (37) heeft een mentale beperking en verblijft er al even”, duidt Mike de keuze voor UNIE-K.

“Vorig jaar deed ik een grote fietstocht voor Kom op Tegen Kanker. Dit jaar wou ik iets persoonlijks doen, samen met Jeffrey. De instelling is niet heel erg bekend en op die manier wilden we deels geld inzamelen, maar hen ook wat bekendheid geven bij het grote publiek. We doen dit niet omdat mijn zus er verblijft, maar vooral omdat die mensen het verdienen.”

BeleefTV

Jeffrey en Mike hopen met het fietsen 8.000 euro in het laatje te brengen. Met de opbrengst zou UNIE-K een BeleefTV kunnen kopen. “Het is bewezen dat zo’n BeleefTV voor mensen met een beperking goed is voor hun motoriek. Je kan het vergelijken met een reuzentablet, maar dan met meer dan duizend programma’s”, aldus Jeffrey.

De avonturen van Jeffrey en Mike kan je volgen via hun Facebookpagina PEDAL_THE_BENELUX. Wie de kameraden en daarmee UNIE-K wil steunen kan dat via storting op rekeningnummer BE20 3632 1894 0356.