Jeugdvrienden brouwen samen bier: “Wij noemen ons niet echt ‘brouwers’. Het gaat meer om een uit de hand gelopen hobby”

De vrijetijdsbesteding van de jongere generaties is al lang niet meer te vergelijken met wat hun opa’s en oma’s in hun jonge jaren uitspookten. Toen was er nog de bolletrage, het schieten op staande en liggende wip, en duiven- en vinkesport allemaal zaken die vandaag de dag nog nauwelijks jongeren interesseren.

De jonge generaties zijn nu meestal op zoek naar meer boeiende uitdagingen en zeker niet op de eerste plaats uit geldgewin. Enkele van die nieuwe trends waar heel wat jongeren gedreven mee bezig zijn, zijn onder andere het aanleggen van een wijngaard en het zelf in elkaar knutselen van een lekkere huiswijn. Maar daarnaast bevindt zich in heel veel huiskelders of tuinhuisjes een installatie op maat om zelf een lekker bier te brouwen en vaak wordt dit gedaan met heel veel passie.

Zo liepen we aangespoelde Oostrozebekenaar Alexander Blomme uit de Wielsbekestraat tegen het lijf die met een vijftal jeugdvrienden experimenteert rond bier brouwen. Een boeiend verhaal waarover leraar Alexander ons in geuren en kleuren vertelde.

Jeugdvrienden

Woordvoerder Alexander Blomme is een dertiger afkomstig uit Ardooie, maar door de liefde woont hij al tien jaar in Oostrozebeke. Beroepshalve is hij leraar in Roeselare. “Al sinds ons eerste jaar in het college zijn we zes onafscheidelijke vrienden en dat is al die tijd zo gebleven ook nu we al dertigers zijn alle zes van het jaar 1991. Ik ben de enige die in Oostrozebeke woont de anderen wonen in de omgeving van Roeselare. Ook al hebben de meesten al kindjes, nog wekelijks komen we samen en sinds we in het bieravontuur gestapt zijn behoren zelfs verschillende ontmoeting per week tot de mogelijkheid.”

“Of er een aanleiding was om met bier brouwen te beginnen? Op de eerste plaats zijn we alle zes bierdrinkers tot op zekere dag het idee geopperd werd om te zoeken naar een formule om zelf een lekker biertje te brouwen voor onze ontmoetingen. Eerst dachten we om een opleiding te volgen tot zitoloog, maar gezien zo’n opleiding lang duurt en nogal kostelijk uitvalt zijn we daar al vlug van afgestapt. We zijn dan maar met zijn allen op zoek gegaan op internet om info te verzamelen over het zelf bier brouwen. Toen we dachten voldoende kennis te hebben vergaard, zijn we overgegaan tot het aankopen van het eerste brouwersmateriaal. De kelder van mijn woning werd omgedoopt tot een brouwkelder. We zijn ermee gestart op 20 september en we namen ons voor om één keer om de twee weken een brouwsel uit te proberen.”

“In de voorbije maanden hebben we echt van alles uitgeprobeerd, maar daarbij merkten we al vlug dat onze brouwsels als maar beter werden. Op zeker ogenblik kwam er van die gasten die onze brouwsels proefden de vraag om met een geslaagd brouwsel toch iets meer te gaan doen ook al moest het een hobby blijven. Het is bijvoorbeeld nooit in ons opgekomen om een soort nieuwe Duvel of Omer te brouwen. Het moest een leuke hobby blijven. Na veel overleg zijn we overstag gegaan en hebben we meteen een vzw opgericht die de naam meekreeg van Hoppenest. Nest verwijst naar ons groepje vrienden. Uit al onze experimenten kozen we dan het beste recept. We zochten ook naar een naam om ons bier te verankeren in en rond Oostrozebeke”.

De Musseschieter

“Vooraleer we ons beste recept in een erkende industriële brouwerij lieten brouwen, wilden we kost wat kost ons eerste biertje een leuke authentieke naam geven. We kwamen uit bij de gilde van De Musseschieters die in Oostrozebeke is ontstaan in 1802. De activiteit van deze gilde verwijst naar de bezigheid van de gildeleden, namelijk zoveel mogelijk mussen te schieten. Naar verluidt waren de vele zwermen mussen toen een echte plaag omdat zij hele velden tarweoogst leeg pikten. Die gilde zou bestaan hebben tot in 1820. Elk jaar hield de gilde het feest van De Musseschieters. Wij vonden dit en heel leuke naam voor ons eerste brouwsel. Meteen was de verankering met het verleden van Oostrozebeke een feit.”

“We zijn vervolgens zelf ons eerste biertje gaan brouwen in een brouwerij in Oudenaarde, Rolling Hills, die hun installaties ter beschikking stelden van hobbybrouwers. Wij noemen ons niet echt ‘brouwers’. Het gaat om een uit de hand gelopen hobby en wij hebben er een vzw van gemaakt om een beetje uit de kosten te komen. Met bier bezig zijn, is ons hoofddoel en daaraan is nu ook een beperkte verkoop gekoppeld alleen om de kosten wat te drukken. Wij hebben nu onze eerste 1.000 liter gebrouwd en het is de bedoeling om dat een paar keer gedurende het jaar te herhalen. Wij willen absoluut niet uitpakken met de volgende Duvel of Omer, met bier bezig zijn is nu onze passie.”

Hoppeveld

Intussen werd in de ruime tuin van Alexander ook een kleinschalig hoppeveld aangelegd uitsluitend voor eigen gebruik. “Kijk, het is niet de bedoeling van de vzw om alleen bier te verkopen, maar we zijn ook van plan om allerhande activiteiten te ontwikkelen rond bier zoals tasting of het telen van hoppe. Naar de toekomst toe zijn we ook van plan om oude bierstijlen van onder het stof te halen en dat te delen met vrienden. Kortom het is een verhaal van bier en ‘moaten’.”

Mussenschieter

We informeerden ten slotte nog even naar de karakteristieken van hun eerste biertje Mussenschieter. “Het gaat om een goud-blond biertje van 7,5 graden met een stevig kol. Het smaakt fris zacht bitter met een licht hoppige afdronk. Het biertje is alleen te verkrijgen bij de leden van de vzw en in café Centraal en eethuis Bistecca in Wielsbeke. Kortom, het is een lokaal lekker biertje en dat willen we zo houden en gaan zeker niet de commerciële toer op”, besloot een heel gedreven en enthousiaste hobbybrouwer Alexander Blomme. (CLY)