Jeugdvereniging Rode Valken brengt heildronk uit op 50ste verjaardag

Op zaterdag 14 januari hield jeugdvereniging Rode Valken niet alleen haar nieuwjaarsreceptie, maar werd er ook getoost op het 50-jarige bestaan.

De afdeling Oudenburg van het Socialistisch Kinder- en Valkenverbond (SKVV) werd in januari 1973 opgericht door Robrecht Garsbeke met de steun van Erich Desmedt en André Vanheessen.

Levenswerk

“Eerst kwamen ze op zaterdag samen in de garage van André of in onze kelder”, vertelt dochter Annick Garsbeke, die samen met haar man Danny en dochter Ine het levenswerk van Robrecht voortzet. In de zomer van 1973 startten ze met de bouw van een eigen lokaal aan het Jeugdpad, waar de kinderen nog altijd elke zaterdag samen komen voor sport en spel. Later dit jaar volgt nog een officiële viering van de 50ste verjaardag. “Waarschijnlijk tijdens onze barbecue van 24 juni of met de startdag op 2 september”, zegt Annick. (LIN/foto LIN)