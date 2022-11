Jeugdverblijf La Rozerie in Anzegem krijgt 13.604 euro financiële steun

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 13.604 euro in La Rozerie in Anzegem. Met die gerichte investeringen worden de uitbaters van La Rozerie gesteund in de bouw van een jeugdverblijf voor zes personen. “Van in het begin hadden we het plan om een ‘all round pakket’ uit te bouwen met La Rozerie”, aldus eigenaar en uitbater Lieven Van Parys (80). “Naast onze B&B en glamping tenten openen we nu de deur naar ons jeugdverblijf.”

Jeugdverblijven bieden elk jaar voor veel jongeren een ideale uitvalsbasis om hun vakantie door te brengen. Het is dankzij de werking van de 588 jeugdverblijven in Vlaanderen dat jaarlijks heel wat kinderen en jongeren de kans krijgen om te genieten van een zorgeloze en deugddoende vakantie. Om die belangrijke rol ook in de toekomst te kunnen blijven vervullen, investeert Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir via Toerisme Vlaanderen 13.604 euro in het jeugdverblijf La Rozerie in Anzegem. Met die financiële impuls wordt de bouw van een jeugdverblijf voor zes personen ondersteund.

“Voor veel jongeren is een vakantie met de jeugdbeweging hun enige kans om eens uit de dagelijkse sleur te kunnen ontsnappen, samen met hun vrienden. Maar nog al te vaak botsen jeugdbewegingen of andere grote groepen bij het plannen van hun vakantie op financiële en andere drempels. Een degelijke jeugdverblijfsinfrastructuur is van cruciaal belang zodat ook zij op een veilige, aangename en haalbare manier van een deugddoende vakantie kunnen genieten. Met dit financieel duwtje in de rug helpen we ook La Rozerie om te investeren in hun infrastructuur, zodat ze maximaal aan de noden en verwachtingen van hun gasten tegemoet kunnen komen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Kwaliteitsvol

“Wij zijn de minister enorm dankbaar voor haar investering in onze gemeente”, aldus Vgemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA Anzegem). “Het is voor jeugdbewegingen en jongerenorganisaties belangrijk dat ze een uitgebreid aanbod hebben aan kwaliteitsvolle jeugdverblijven waar ze terecht kunnen om op vakantie te gaan. Met deze investering wordt ook Anzegem weer een stuk aantrekkelijker voor jeugdverenigingen om te kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit en op die manier blijft Anzegem een aantrekkelijke bestemming voor jeugdbewegingen en jeugdgroepen om op vakantie te komen.”

Troeven

“Eén deze dagen verwachten we het schildje van Toerisme Vlaanderen in onze brievenbus”, aldus mede-eigenaar en uitbater Martine Van De Cauter (62). “De bouw is nu volledig af en in totaal hebben we een capaciteit van 26 personen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de gemeenschappelijke ruimte met bar. Onze voornaamste troeven zijn de rustige ligging, waarbij de autostrade en stad Waregem binnen handbereik ligt, het mooie zicht op de velden, omliggende bossen, wandel- en fietspaden, de mogelijkheid tot maaltijden op aanvraag, een gemeenschappelijke ruimte, een afgesloten fietsberging met tien stopcontacten om fietsen te heropladen. Iedereen is van harte welkom!” (GV)