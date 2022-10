Jeugdraad Wingene start postkaartenactie voor jongeren

De jeugdraad zet zich in op het bevorderen van het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren. Met de postkaartenactie willen ze alle 17 tot 20-jarigen persoonlijk bereiken.

Om het mentaal welzijn van kinderen en jongeren te stimuleren, ontwierp de gemeente een subsidie om projecten te ondersteunen. De Jeugdraad diende hun project in, en de jury en het schepencollege gaf een unanieme goedkeuring. “De meerwaarde is meer dan duidelijk”, vertelt de voorzitter van de jury en schepen van jeugd Jens Danneels (CD&V). “Naast erkenning van het project, kan de jeugdraad ook rekenen op extra financiële steun vanuit de gemeente en de Vlaamse overheid bij de uitvoering ervan. Er is 400 euro voorzien voor de postkaartenactie.”

Najaar van start

“Tijdens de jeugdraad werden heel wat ideeën op tafel gegooid en dit om jongeren te helpen op gebied van mentaal welzijn”, weet jeugdraadvoorzitster Marthe Demeulemeester. “We gaan ten volle voor de postkaartenactie die in het najaar van start gaat. De postkaartjes zijn stuk voor stuk mooi om te zien en ze versturen een belangrijke boodschap en dit samen met een vleugje humor.” Jeugdraadslid Bjarne Casteleyn, die student grafisch ontwerp is, hielp mee aan het ontwerp van de kaartjes.

De postkaartjes zijn bedoeld als hart onder de riem voor wie zich minder in zijn vel voelt en kent ook het doel om de Jeugdraad beter bekend te maken bij jongeren. De kaartjes zullen komende weken ook apart verschijnen op de Facebookpagina van de jeugdraad.