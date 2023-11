Jeugdraad organiseert op vrijdag 8 december Kerstleute op de Markt

Chiro Lange Jo, Chiro Ixagodo, KSA Bikschote, Jeugdhuis de Flodder, Moeder Baekelandt, KLJ Langemark en KSA Chiro Poelkapelle slaan op vrijdag 8 december de handen in elkaar tijdens Kerstleute. Door elkaar gemixt zullen de leden drie grote standen bemannen. “We zorgen er zo voor dat de verenigingen nog beter overeen zullen komen met elkaar”, zegt voorzitter Stan Dewulf van de Jeugdraad.

Kerstleute wordt georganiseerd op vrijdag 8 december door de Jeugdraad van Langemark-Poelkapelle. Iedereen is welkom op de Markt van Langemark vanaf 18 uur, waar alle jeugdverenigingen van de gemeente (Chiro Lange Jo, Chiro Ixagodo, KSA Bikschote, Jeugdhuis de Flodder, Moeder Baekelandt, KLJ Langemark en KSA Chiro Poelkapelle) je met open armen zullen ontvangen met een hapje en een drankje.

“Kerstleute vond voor het eerst plaats in 2017 op het toenmalige basketbalplein bij Den Tap aangezien toen de Markt open lag door de vernieuwing van de dorpskern die toen gebeurde”, vertelt voorzitter Stan Dewulf van de Jeugdraad. “Tijdens de coronacrisis werd Kerstleute veranderd naar een wandeling doorheen Langemark waarbij de verschillende jeugdverenigingen langs het uitgezette parcours stonden met typische winterse versnaperingen.”

Samenwerken

Toen mochten er immers nog geen grote evenementen plaatsvinden door de coronamaatregelen, maar dit jaar kan er weer teruggegrepen worden naar het klassieke recept. “Dit jaar is het weer een kerstmarkt en dit voor het eerst op de Markt van Langemark die we helemaal in de kerstsfeer zullen versieren”, vervolgt Stan. “En ook dit jaar zal de Kerstman weer een bezoekje brengen aan Kerstleute.”

Op de vorige edities zorgde elke vereniging apart voor haar eigen standje met daarbij haar bijhorende versnapering. “Dit jaar pakken we het anders aan”, legt Stan Dewulf uit. “We werken met drie grote standen: koude dranken, warme dranken en winterfood. Daardoor zullen verschillende leiders van verschillende verenigingen moeten samenwerken. Zo hopen we vanuit de Jeugdraad dat de verenigingen nog beter overeen zullen komen met elkaar.”

(TOGH)