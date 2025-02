Jeugdraad lanceert evenementenspaarkaart: “We willen jongeren weer lokaal aan het fuiven krijgen”

Om de jeugdevenementen in Lichtervelde weer extra op gang te krijgen, lanceert de jeugdraad een spaarkaart. Via deze spaarkaart willen ze de jeugd aanzetten om weer meer lokaal uit te gaan.

“De fuiven draaien niet meer zo goed als vroeger. Vooral de opkomst is aanzienlijk gedaald”, zegt Laura Vierstraete, jeugdconsulent. “In de jeugdraad slaan de jeugdbewegingen hun handen in elkaar om deze trend te doen keren. Op de spaarkaart zal een aantal jeugdevenementen staan van de verschillende jeugdbewegingen. Tijdens die evenementen kan je een stempel verkrijgen. Naar gelang het aantal stempels maken de jongeren meer kans op prijzen. De hoofdprijs is een stapel drankkaarten van elke jeugdbeweging met een totale waarde van 120 euro. Daarnaast kan je nog een aantal andere prijzen winnen.”

Lanceringsevenement

“Om de spaarkaart te lanceren, houdt de jeugdraad op 1 maart het jeugdhuis De Lichting open. Daar worden de spaarkaarten uitgedeeld en zal er geklonken kunnen worden aan jeugdige prijzen. Je krijgt er als aanwezige je eerste stempel. Na dit evenement kunnen de spaarkaarten verkregen worden tijdens de deelnemende evenementen. Een overzicht van die deelnemende evenementen vind je binnenkort op de socials van de jeugdraad.”

Dave Vantyghem (22) is de nieuwe voorzitter van de jeugdraad. Hij volgt Robin Gevaert op. Dave is groepsleider bij de Chiro.

Nieuwe ideeën

“De jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van de leiding uit de Lichterveldse jeugdbewegingen maar we willen dit ook opentrekken naar de volledige jeugd. Op die manier vinden ook deze jongeren de weg naar de jeugdbewegingen. Er is stilletjes aan een tekort aan leiding. Het eerste jaar met de nieuwe jeugdraad willen we niet te groots beginnen, maar gaandeweg nieuwe ideeën lanceren, of oude zaken van vroeger herintroduceren. Zoals bijvoorbeeld het filmfestival. Het gaat niet alleen over het uitgaan en fuiven, maar we willen ook de visie van de jeugdraad verbreden.”