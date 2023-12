Jeugdorkest neemt afscheid van 2023

Het jeugdorkest van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia pakt op vrijdag 29 december om 19.30 uur uit met een Sylvesterconcert in De Wieke.

Het programma vermeldt brede, toegankelijke muziek met onder meer een uitstapje naar de wonderbaarlijke wereld van Disney. De leiding is in handen van Wouter Deprez (foto). “De fanfare die dit jaar op een waardige manier het 100-jarig bestaan vierde, hecht veel belang aan de opleiding en begeleiding van de jongeren. “De jeugd vormt immers de toekomst van de fanfare”, klinkt het bij de bestuursleden. “We proberen het muzikale peil van deze jongerenformatie hoog te houden. Dat is geen gemakkelijke opgave.

Ieder jaar komen er jonge muzikanten bij. Het inpassen van deze nieuwelingen in het geheel is niet eenvoudig maar niettemin blijft dat aardig lukken.” Tickets voor het Sylvesterconcert kosten 15 euro. Info: 0471 47 07 75 en ticketdeerlijksefanfare@gmail.com. (DRD/foto DRD)