Jeugdhuis krak viert 50-jarig jubileum met feestweekend: “We zetten onze rijke geschiedenis in de kijker”

Kreatief Ateljee Krak vzw bestaat binnenkort 50 jaar. Naar aanleiding van dat jubileum organiseert het jeugdhuis in oktober 2023 een spetterend feestweekend en wil het werk maken van een professioneel archief dat toegankelijk is voor het brede publiek.

Op 20 december 1973 zag Jeugdhuis Krak het levenslicht. “Vijf decennia lang was en is Krak dé ontmoetingsplek voor jongeren uit regio Avelgem”, weet Krak-vrijwilliger en secretaris Andreas Lemarc.

“Vrijdag na schooltijd en op zaterdagavond kunnen jongeren hier een pintje of frisdrank komen drinken en gezellig samenzijn met vrienden. Maar het jeugdhuis is meer dan dat: beginnende muzikanten en comedians krijgen hier een kans en we organiseerden in het verleden ook al tal van sportevenementen.”

Project ‘50 jaar Krak’

“De afgelopen 50 jaar werd er georganiseerd, vergaderd, gepraat, gecreëerd, verantwoordelijkheid genomen en vooral massa’s plezier gemaakt… Dat alles is terug te vinden in de vele foto’s, affiches, folders, verslagen, T-shirts en andere objecten. Dit waardevolle archief zit nu nog verspreid bij verschillende oud-leden. Daarom lanceren we met Krak een oproep om alle materialen die nog in privébezit zijn, te schenken aan het archief of eventueel tijdelijk in bruikleen te geven voor het project ‘50 jaar Krak’.”

“We willen met archiefmateriaal tentoonstelling, boek en podcast maken” – Andreas Lemarc,Secretaris en vrijwilliger Krak vzw

“Elke schenking is een stukje van een gigantische en intrigerende puzzel: de rijke geschiedenis van 50 jaar jeugdhuiswerking. In samenwerking met Erfgoed Zuidwest, GOKA (Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem) en het regionaal jongerenplatform bouwen we een archief uit waarin alle stukken volgens de regels van de kunst bewaard en gedigitaliseerd worden.”

Bijzondere memorabilia

Met het archief en tal van bijzondere memorabilia willen we het feestweekend een extra toets geven. Er komt een tentoonstelling, maar we willen ook een boek uitbrengen over onze 50-jarige geschiedenis en hebben zelf plannen om een podcast te maken, waarin we bijvoorbeeld enkele oud-voorzitters aan het woord laten”, aldus Andreas Lemarc.

Ben je geïnteresseerd om erfgoed over te dragen of in bruikleen te geven, of ben je geïnteresseerd om op één of andere manier mee te werken aan de inventarisatie en digitalisering van het archief, aan de publicatie, podcast of festiviteiten rond 50 jaar Krak? Neem dan contact op met de jongerenorganisatie via de Facebookpagina Archief.krak.