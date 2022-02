Jeugdhuis in de steigers rolt rode loper uit en viert code oranje met gala en eigen bier

De vrijwilligers van het Poperingse jeugdhuis rollen de rode loper uit en klinken vrijdagavond in galakleding op code oranje met hun nieuwe pintjes. De Remorque gaat al vlot over de toog. “Hopelijk strekt de voorraad tot het volgende feest: een extra groot festival om ons jubileum te vieren. De coronaversoepelingen komen net op tijd.”

‘Mijn linker- en rechterkaak staan wijd open van verlangen, mijn mond is een trekhaak om een Remorque aan te hangen.’ Dit opschrift staat op de flesjes van het nieuwe bier voor het jubileum van Den Couter. Het Poperingse jeugdhuis bestaat een kwarteeuw en wil dat vieren in volle vrijheid.

“De coronaversoepelingen komen net op tijd”, zegt jeugdhuisvoorzitter Clement Pyck (20). “Oudejaarsavond was nog te vroeg. Daarom halen we vrijdagavond onze galakleding boven om code oranje te vieren. We verwachten iedereen vanaf 19 uur in aangepaste dresscode. Feesten deden we vroeger vaak in ons jeugdhuis, maar niet in onze chicste kledij. Onze groep en de jeugd hebben het hard gemist. Het wordt een enorme ontlading. Iedereen ziet het geweldig zitten.”

En dan moet het echte hoogtepunt nog komen. “Een extra groot festival op 15, 16 en 17 april in het jeugdhuis, in een tent op de parking en in de fuifzaal hiernaast, die tien jaar bestaat. Een dubbele reden om te vieren dus”, vertelt vrijwilliger Jerry Lippinois (20). “En door paasmaandag heeft iedereen nog een extra dag om te recupereren van het zware weekend.”

Opmerkelijk: het jeugdhuis staat momenteel in de steigers, maar dat zal het bevrijdingsfeest van vrijdag niet hinderen. “De gevel en tuinmuur waren op verschillende plaatsen aan het uitbrokkelen en vertoonden ernstige gebreken”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V), die ongeveer 100.000 euro uittrekt voor een grondig herstel. “Het hangt af van de weersomstandigheden, maar we stellen alles in het werk om het mooie gebouw met veel herinneringen terug te laten blinken tegen het jubileum.”

Intussen gaat de Remorque vlot over de toog. “Te vlot. Hopelijk hebben we nog voldoende tegen ons festival”, lacht vrijwilliger Lorenz Cambie (20), die het bier liet brouwen in De Plukker, de brouwerij van zijn vader. “De Remorque is een blond biologisch biertje van 6,5 graden. De naam komt van een pint, die je moet inhalen ten opzichte van je vrienden. Het is een eenmalig bier, dat enkel in het jeugdhuis beschikbaar is. We lieten 120 bakken brouwen, maar het is een echte doordrinker. De voorraad slinkt, zeker dit weekend!” (TP)