Jeugdhuis den Bascuul viert 20-jarig bestaan

Het verhaal begon 20 jaar geleden aan een keukentafel en vandaag is jeugdhuis Den Bascuul bijna eigenaar van hun pand en blijft de jeugd de weg vinden naar het Moorseelse jeugdhuis.

Op vrijdagavond staat de receptie gepland voor de oud-Basculisten en genodigden en de opening van de foto-tentoonstelling. “Ik ben jarig op het feestweekend, dus straks zal ik zeker mee het feest inzetten”, lacht Claire Platteeuw, vijf jaar bestuurlid. “Ik heb hier mijn hart verloren. Als je hier komt, ken je altijd wel iemand. De familiale sfeer is bijzonder. Het café leeft weer, en de toekomst is verzekerd.”

Wat was jouw topmoment, is de vraag aan Lucas Vanneste? “Er zijn verschillende mooie momenten. Er was een periode dat het wat minder liep en waren schulden. De dag dat we die afbetaalden, gaf een heel goed gevoel. De zolder was vroeger een drama en nu hebben die opgebouwd tot vergaderzaal, een geïsoleerde repetitieruimte, een bureau en opslagruimte. En het afscheidsfeest van bar Bar à bas, de zomerbar was legendarisch. Heel Moorsele was er.”

Bende met goesting

Op de tentoonstelling lopen Sven Valcke, Nielsen Vermont en Jelle Vlaeminck elkaar tegen het lijf. “Weet je nog, die eerste vergadering, ergens in 2000 in de keuken? Het pand van den Bascuul stond al lang leeg. Wij waren een bende met goesting, en met de steun van Mathieu Desmet, schepen van jeugd, slaagden we na twee jaar voorbereiding om in 2002 te starten. Hier was toen niets voor de jeugd, geen fuiven, geen optredens. Daar hebben we toch verandering in gebracht. Bij het feest voor 1 jaar Bascuul waren we wel heel enthousiast. Een grote tent op de parking van de sporthal, Osdorp Posse als hoofdgroep. Gelukkig was er op zondag veel volk op de barbecue. Later speelden hier Preuteleute en zelfs Wim Helsen”.

Frederik Vervaet was 13 jaar bestuurder. “Vroeger was het café kleiner, een bruine kroeg. Heel gezellig. We hebben die verbouwd en moderner gemaakt zodat er meer mogelijkheden zijn. Maar ik hou ook nog altijd van die sfeer van toen.” Nina Liefooghe is enthousiast: “De fuiven slaan aan, er meer en meer jeugd die de weg vindt, er is een enthousiast bestuur en ze zoeken nog nieuwe mensen. Den Bascuul is klaar voor nog 20 jaar.” (HV)