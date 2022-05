Jeugdhuis De Fauteuil organiseert dorpsfeest op zaterdag 21 mei: “Eerste Zetelrock moet één groot familiefeest worden”

Ze kaapten dan wel de 5.000 euro van het burgerbudget niet weg, maar dat laten de jongeren van Jeugdhuis de Fauteuil zeker niet aan hun hart komen. De eerste editie van Zetelrock vindt plaats op zaterdag 21 mei en daarop laten ze zien wat de Kortemarkenaar zoal in z’n mars heeft. En niet alleen op muzikaal vlak.

“We willen er op zaterdag 21 mei één groot familiefeest van maken”, aldus Kenny Doumen van Jeugdhuis de Fauteuil. “Zetelrock is een nieuw concept waarbij we aan elke Kortemarkenaar proberen te tonen wat er allemaal te beleven valt in onze gemeente. De festiviteiten vinden plaats op het derde plein van SVD Kortemark, waar we het startschot geven om 14 uur.”

“Het moet een leuk dorpsfeest worden met verschillende standjes van Kortemarkse verenigingen. Ze kunnen het publiek niet alleen iets aanbieden, maar ze krijgen ook de kans om zichzelf voor te stellen.”

Alles gratis

“Er zijn springkastelen, reuze gezelschapsspellen en optredens van lokale muzikale talenten zoals Justine Baillieu, de groep Messed Up Universe en de leerlingen van muziekschool STAP. Deze feestelijke namiddag sluiten we af om 19.30 uur en alles is gratis.”

Festivalmodus

“Na 20 uur schakelen we over naar festivalmodus. Enkele dj’s komen er achter de draaitafel een serieus feestje bouwen tot 1 uur ’s nachts. Zo maken dj Cyrix, dj C-How en dj Pollix hun opwachting. De toegangsprijs bedraagt slechts 5 euro.”

“Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit alles gratis te kunnen aanbieden en konden we het burgerbudget wat gebruiken om te bufferen en de grootste kosten te dekken. Nu vragen we een democratische entree van slechts 5 euro, als je je ticket online koopt. De avond zelf betaal je 7 euro.”

“Onze werkgroep bestaat uit een zestal mensen, maar we krijgen heel wat ondersteuning van de het bestuur en de werkende leden van de Fauteuil. Daarnaast kunnen we ook nog rekenen op een hele groep sympathisanten die een handje komen toesteken”, besluit Kenny. (JD)

Tickets kan je bestellen via shop.stamhoofd.be/zetelrock