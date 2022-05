Jeugdharmonie treedt op met nieuwe dirigente

Liesa Coulleit is de nieuwe dirigente van de jeugdharmonie Sint-Cecilia uit Geluwe. Na een lange stilte door de pandemie zijn er sedert februari opnieuw wekelijkse repetities. Hun eerste optreden vindt plaats op zondag 22 mei, vanaf 10.30 uur in de gewezen jongensschool. De toegang is gratis.

In de jeugdharmonie maak je als beginnende muzikant op een speelse manier kennis met alle aspecten van musiceren. “Naast het instuderen van partituren, de dirigent volgen en musiceren in groep, wordt er ook aandacht gevestigd op de beleving van muziek spelen”, aldus dirigente Liesa. “Zoals rechtstaan en buigen, focussen op een podium, soleren.”

Dropping

Wekelijkse repetities op zondag, afgewisseld met leuke groepsactiviteiten zoals spelletjes, bowling en droppings zorgen voor een samenhangende vriendengroep waarbij muziek centraal staat. Zondag is het dan zover: de groep staat voor de eerste keer op het podium onder leiding van de nieuwe dirigente Liesa. “We brengen een leuk gevarieerd programma met zowel originele blaasmuziekstukken als bewerkingen van bekende liedjes”, klinkt het. “Ook speelt Arthur Demyttenaere een werk solo op z’n euphonium”.

(EDB)