Jeugdfanfare P-nuts maakt een nieuwe start

Sinds 2011 beschikt de Koninklijke Fanfare Eendracht en Kunstijver over een jeugdfanfare, maar de laatste jaren kwam de werking op een laag pitje te staan. Het bestuur besloot hier iets aan te doen en dus wordt vanaf september een serieuze doorstart gemaakt met als doel nieuwe jonge muzikanten aan te trekken.

Sinds vele jaren heeft de jeugd van de Koninklijke Fanfare Eendracht en Kunstijver de traditie de kinderstoet tijdens de Dag van het Kind bij het begin van de Sint-Godelievekermis op te luisteren. Deze traditie resulteerde in april 2011 in de oprichting van een heuse jeugdfanfare onder de naam P-nuts. Deze kreeg een aparte werking, een eigen bestuur en mocht tijdens het Lenteconcert in 2011 voor het eerst haar kunnen tonen.

“Er volgden vele succesvolle jaren met optredens en concerten, maar de laatste jaren kwam de werking op een laag pitje te staan”, vertelt fanfaresecretaris Joris Defour. “De instroom van jong bloed viel weg en ook de reguliere werking kwam tot een einde. Vanuit het bestuur van de fanfare zagen we dit met lede ogen gebeuren, want zeker bij een muziekkorps is het voortbestaan maar verzekerd door het aantrekken van de jeugd. We besloten dan ook actie te ondernemen en de jeugdfanfare nieuw leven in te blazen.”

Ruime ervaring

“Vanaf september krijgt P-nuts dan ook een doorstart en we hebben hiervoor met Thari Verloove (35) uit Tielt een dirigent aangetrokken van buiten de eigen rangen. Thari is leerkracht aan de Tieltse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en beschikt zeker over de nodige capaciteiten om de jeugdwerking van de fanfare in goede banen te leiden. Op muzikaal vlak behaalde ze in de periode 2008-2013 een Master of Arts in de muziek met optie hoorn aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel, waar ze van 2011 tot 2013 ook een specifieke lerarenopleiding muziek volgde.”

“Sinds 2010 dirigeert ze bij jeugdorkest The Young Ones uit Tielt en van 2012 tot 2016 was ze dirigent bij de Harmonie Sint-Leonarduszonen in Bellegem. Ze speelde zelf bij diverse symfonieorkesten en heeft een ruime ervaring als leerkracht bij onder andere de muziekacademies van Knokke-Heist, Lokeren, Aalst, Deinze, Izegem en het conservatorium van Brugge. We hebben dus duidelijk de juiste persoon in huis gehaald om ons jeugdorkest te laten groeien en bloeien. Ze wordt geruggensteund door een jeugdwerkgroep, waar Nele Vande Vyvere, Marlies Monteyne en Steven Dejaeghere hun schouders onder steken.”

Vijf noten

“Het doel van de doorstart van P-nuts is om de leerling-muzikanten van de Tieltse muziekacademie te verwelkomen in een soort van ‘instaporkest”, gaat Thari verder. “De stap van de schoolbanken naar de ‘grote’ fanfare is voor vele jongeren te groot en het jeugdorkest is een goed tussenstation. Het is ook een ideale gelegenheid om de leerlingen van de academie zo snel als mogelijk kennis te laten maken met het spelen in groep. Het is ook leuk voor de kinderen en jongeren van Pittem en Egem dat ze in de eigen gemeente met leeftijdsgenoten muziek kunnen maken.”

“We staan open voor een zo breed mogelijke groep, van pure beginners tot wat meer ervaren jongeren. Ik zou zeggen: van zodra ze vijf noten kunnen spelen zijn ze welkom. Ik heb ervaring genoeg om hen te beoordelen en op basis van mijn bevindingen de partituur aan te passen of werkjes te zoeken waar ze zich allemaal kunnen in ontplooien. Het verschil in leeftijd of ervaring is hierbij zeker geen probleem, in tegendeel zelfs. Uit mijn tien jaar ervaring als dirigent van een jeugdorkest weet ik dat het zelfs een meerwaarde is. Voor de kleinsten is het spelen met meer ervaren jongeren een verrijking en de ouderen leren de kleineren helpen.”

“Het is ook heel belangrijk dat het plezant en aangenaam blijft. We plannen dus ook wel eens een uitstapje, spelnamiddag of partijtje bowling. Om iedereen de kans te geven om mee te spelen zijn de lessen gratis en wordt door de fanfare ook gratis een instrument ter beschikking gesteld. Wie eens wil proeven kan op zaterdag 10 en 17 september eens langs komen op onze repetitiedag en ook de ouders en grootouders zijn welkom.”

De repetities van P-nuts gaan elke zaterdag door van 17.30 tot 18.30 uur in repetitielokaal ‘De Pupieter’ in de Fonteinestraat 22 in Pittem (boven de wijkpost van de politie). Voor meer info kan u terecht bij Nele Vande Vyvere op 0476 74 15 66 of via mail naar pnuts.jeugdfanfarepittem@gmail.com.