Jeugddienst trekt naar de wijken met extra activiteiten: 365 dagen buiten spelen met volgeladen Ploetermobiel

Woensdag opende Jeugddienst DoeKéZot hun Ploetermobiel. Een oude caravan werd omgetoverd tot een kleurrijke, aantrekkelijke mobiel met als doel de kinderen opnieuw meer buiten te doen spelen en hun (groot-)ouders samen te brengen. “Met de Ploetermobiel zal de Jeugddienst naar de verschillende wijken in Anzegem trekken” aldus schepen van Jeugd Yannick Ducatteeuw (Inzet). “We kozen dan ook heel bewust een speelplein als buitenspellocatie om dit toffe plan voor te stellen.”

In het meerjarenplan ‘Anzegem morgen’ is er opgenomen dat de Jeugddienst zich meer zal inzetten om tegemoet te komen aan de noden van hun doelgroep. “Vermits Anzegem een uitgestrekte gemeente is, was het de uitdaging om de factor bereikbaarheid en toegankelijkheid in de uitwerking op te nemen”, vervolgt schepen Ducatteeuw; “De Jeugddienst weet dat de kinderen niet altijd naar één centrale plaats kunnen komen vandaar dat ze nu de stap zetten om zelf naar de kinderen te trekken.”

Drie vliegen in één klap

Door zelf naar de wijken te trekken, slaan Mathilde Deseyn en Kimberly ’t Kindt van de Jeugddienst drie vliegen in één klap. “We brengen de buurt samen, leren de kinderen weer buiten spelen en bereiken een grotere doelgroep aangezien we zelf naar de jongeren en kinderen toe gaan”, aldus jeugddienstmedewerker Mathilde Deseyn.

Extra gratis activiteiten

In het voorjaar is de Ploetermobiel te vinden op verschillende locaties, telkens op een centrale plaats in de wijk van 14 uur tot 16.30 uur. Kinderen en jongeren kunnen dan vrij komen snuisteren in de caravan en materiaal gebruiken om mee buiten te spelen. De Jeugddienst voorziet ook telkens een speciale activiteit zoals zeepkisten versieren, kampen bouwen, mocktails maken enzoverder. “Op de Buitenspeeldag op 20 april kan je ons in de Lendedreef vinden”, aldus Kimberly ’t Kindt. “11 mei staan we in de tuin van woonzorgcentrum Wielant om heerlijke mocktails te maken en 8 juni wordt wijk Heinsberg ‘The place to be’ voor een spannende zeepkistenrace. Alleszins is wie gewoon wil langskomen voor een babbeltje, natuurlijk ook van harte welkom. Op voorhand inschrijven is niet nodig en het aanbod is volledig gratis. Jongeren kunnen vrij komen en gaan, maar de allerkleinsten moeten wel onder toezicht van een volwassene staan.”

De Borreberg

Een enthousiaste groep kinderen was erbij op de Borreberg om het lint door te knippen om de Ploetermobiel voor geopend te verklaren. “Hier is het geen probleem om de kinderen buiten te krijgen om te gaan spelen”, getuigen Rosinka Vandewalle en Stephanie D’huyvetter, twee moeders uit het Vlinderhof. “Het is eerder het omgekeerde. We krijgen onze kinderen niet meer naar binnen. We zullen de Ploetermobiel volgen, waar ze ook staat.”

Een aantal kinderen schoof aan om zich te laten schminken en iedereen liet zich de lekkere taart smaken.