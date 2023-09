Jeugddartvereniging Plumtjes Juniors uit de startblokken

Tijdens Uitkerke-Kermis werd de Plumtjes Juniors officieel boven de doopvont gehouden. De jeugddartvereniging nam met 26 leden meteen een vliegende start.

“Onze eerste activiteit was een algemene kennismaking met de trainers en leden. Een kick-off van het eerste seizoen”, zegt initiatiefneemster Wendy Dejaeghere. Ondertussen staat er ook al een eerste kidstornooi voor de deur. “Dankzij onze sponsors kunnen we het lidgeld laag houden en moeten onze leden zelfs voor de toernooien niets betalen”, klinkt het nog. De lessen vinden vanaf 12 september tot eind mei (uitgezonderd in vakantieperiodes) wekelijks plaats op dinsdag, telkens van 19 tot 20 uur, in de St. Amand. Meer info vind je op de facebookpagina van de vereniging. (WK)