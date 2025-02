Jeugdcarnavalsfeest in Club de B: Animatie en verkiezing van jeugdprins en -prinses

Op woensdag 26 februari van 14 tot 16 uur in zaal Club de B (bereikbaar via de Burg) vindt het stedelijke jeugdcarnavalsfeest plaats. De toegang is voor iedereen gratis. Tijdens het vrolijke evenement worden door een jury de jeugdprins en -prinses van de stad verkozen. Vorig jaar waren dat respectievelijk Thomas Monbailliu en Xaniya Vanthournout.

De kinderen worden gevraagd om mooi verkleed naar Club de B te komen. Clown Papa Chico zorgt voor een effenaf wervelende show. Hij maakt er van begin tot einde één groot feest van. Met verbazende goocheltrucs, verrassende illusies, interactieve spelletjes en uiteraard de leukste carnavalsmuziek. Als finale zal de befaamde kinderdisco zeker niet ontbreken.

De uitverkoren jeugdprins en -prinses mogen op de officiële prinsenwagen plaatsnemen tijdens de carnavalsstoet van zondag 9 maart. De stoet vertrekt om 14.30 uur in de Oostendestraat (ongeveer ter hoogte van de Werkenstraat) en trekt via de ’s Gravenwinkelstraat, de Vestingstraat, de Bruggestraat, de Burg, de Beerstraat, de Spinnenschoolstraat, de Stationsstraat, de Elisabethlaan, de Bassinstraat, de Lichterveldestraat en de Zuidstraat naar de Markt. Daar staat de zittribune met de genodigden opgesteld. Er wordt aangeraden om de kinderen met een koptelefoon te beschermen tegen het lawaai. Het gebruik van spuitbussen op openbare plaatsen is strikt verboden.

Plechtige aanstelling

Op zondag 2 maart om 10 uur in het oud-stadhuis op de Markt worden alle nieuwe prinsen en prinsessen plechtig aangesteld. Dat gebeurt door burgemeester Kristof Audenaert en schepen van Feestelijkheden Annick Vanderspurt. Uiteraard zullen ook stadskeizer Dirk Couwelier en seniorenkeizer Marc Martens present zijn, net zoals de carnavalsprominenten en de diverse afgevaardigden van de plaatselijke carnavalsorden.