Jeugdbrandweer Westkust gestart: “ideale kweekvijver brandweertalent”

Enkele maanden nadat Brandweer Westhoek een oproep lanceerde om een jeugdbrandweer op te starten in de regio Westkust, is die zondag ook effectief van start gegaan. Er konden 21 enthousiaste jeugdleden gevonden worden, een mooi succes. “Dit is een ideale kweekvijver voor nieuw brandweertalent”, zegt zonecommandant Kristof Dorné opgetogen.

Voor de zomer werd een oproep gelanceerd om leden aan te trekken voor een nieuwe jeugdbrandweergroep binnen zone Westhoek. Er waren al vijf jeugdbrandweergroepen in Heuvelland, Ieper, Kortemark, Poperinge en Wervik, maar in de regio van Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Lo-Reninge en Veurne) was er een blinde vlek. Er werden liefst 21 leden gevonden die zich enthousiast inschreven.

Bij een jeugdkorps worden jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. Dankzij de financiële steun van de steden en gemeenten uit de regio, kan deze opstartende vereniging met een zeer gezonde basis zijn werking uitbouwen.

Zo krijgen de jongeren alle kansen om hun engagement tot een goed einde te brengen en op 18-jarige leeftijd de overstap te maken naar de brandweer. Zondag kenden ze een eerste oefenmoment, werd de korpsvlag voorgesteld en ging de werking officieel van start.

Ideale kweekvijver

Vanuit het bureau van de vrijwilliger werd een oproep gelanceerd om instructeurs van een nieuwe jeugdbrandweegroep te vinden. Uit de posten De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort, Veurne en Lo-Reninge werden een achttal kandidaten gerekruteerd die deze belangrijke taak op zich willen nemen naast hun bestaande engagement als brandweerman.

“Als hulpverleningszone hechten wij een zeer groot belang aan een goeie jeugdwerking”, zegt zonecommandant majoor Kristof Dorné. “ Wij ondersteunen deze werking met de aankoop van kledij, oefenmateriaal en het ter beschikking stellen van lokalen en voertuigen. De jeugdbrandweer is een ideale kweekvijver voor nieuw brandweertalent en een zeer belangrijke schakel in de zoektocht naar nieuwe brandweervrijwilligers.”

“Met de opstart van deze zesde jeugdbrandweergroep onderstrepen we nogmaals ons engagement in de jeugdwerking en hopen we ook in regio Westkust binnen een aantal jaar een positieve personeelsinstroom te kunnen garanderen, net zoals onze andere brandweerposten met een jeugdbrandweergroep,” besluit Kristof Dorné..

