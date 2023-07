Jeugdbrandweer Wervik opnieuw op nationaal defilé, maar met beperkte delegatie

Net zoals de voorbije jaren is de jeugdbrandweer Wervik terug van de partij tijdens het nationale defilé in Brussel op de nationale feestdag. De delegatie is dit keer wel beperkt en daar is een goede reden voor.

“Vanwege het ’10 jaar op de troon’ van koning Filip wil hij de troepen dit jaar persoonlijk schouwen”, zegt coördinator Senne Vandaele. “Hierdoor is de totale groep van de jeugdbrandweer in Vlaanderen beperkt tot 50 deelnemers.”

Wervik levert daarvan vijf jeugdbrandweerlui: Ilian en Vidar Mignaux, Wout Degrande, Rune Vermander en Elias Blanckaert. In de hoofdstad is er ook een veiligheidsdorp en daaraan neemt Yentl Coussement deel.

Tanguy en zoon Roy Lemahieu, Peggy Deput, Senne Vandaele en Guillaume Descheemaecker gaan mee als begeleiders.

(EDB)