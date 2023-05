Jeugdbrandweer proeft 32 uur van het brandweerleven

Naar jaarlijkse gewoonte kreeg de jeugdbrandweer van de post Torhout een weekendje beroepsdienst te vervullen. De 18 deelnemende leden konden gedurende ongeveer 32 uur in en om de brandweerkazerne proeven van het leven van een beroepsbrandweerman met dienst. Hun shift startte om 8 uur in de ochtend en eindigde de volgende dag om 16 uur in de namiddag. De jongens en meisjes dienden tal van karweien te vervullen, trainingen te volgen, te sporten en uiteraard enkele oefeninterventies uit te voeren, waaronder een drenkeling redden in het landschapspark ’t Hoge Water. Ze bleven een nacht in de kazerne slapen. De leiding was in handen van de brandweermannen Yoni Casteleyn en Lander Verheye, geholpen door diverse collega’s uit het korps. (foto JS)