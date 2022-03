Jeugdbrandweer Ieper viert 50-jarig bestaan

De jeugdbrandweer van Ieper bestaat op 2 april een halve eeuw en die verjaardag wordt gevierd met jeugdbrandweerkorpsen uit heel Vlaanderen.

Al sinds 1972 worden Ieperse jongeren tussen twaalf en achttien opgeleid tot brandweerlieden. “Met succes: van de 75 brandweerlieden in het huidige korps van brandweerpost Ieper was 41 procent lid van de jeugdbrandweer. Het gaat om de lagere graden tot de postoverste, die majoor is”, zegt Kristof Louagie, instructeur bij de jeugdbrandweer in Ieper. “Roeselare was eerst, maar wij zijn het tweede oudste jeugdbrandweerkorps van het land en werden opgericht naar het model van de Duitse jeugdafdeling uit Lehrte.”

Grote rugzak aan kennis

“De jeugdbrandweer biedt heel wat voordelen. Ze zorgt voor een natuurlijke instroom: dankzij de jeugdwerking kon Brandweer Ieper in de voorbije 49 jaar de helft van haar manschappen rekruteren uit de jeugdbrandweer. Als de jongeren beslissen om niet over te stappen naar de brandweer, hebben ze toch een grote rugzak met kennis over helpen en reanimeren van mensen. Een lid van de jeugdbrandweer reanimeerde drie jaar terug een persoon met succes. Dat maakt ons trots.”

Animatie in de stad

Het jubileum wordt op 2 april gevierd in de Ieperse binnenstad. “In de namiddag worden jeugdbrandweergroepen uit heel Vlaanderen ontvangen. Het gaat om bijna vierhonderd jongeren die een zoektocht met opdrachten zullen uitvoeren. Ze gaan onder meer aan de slag met zandzakken en een brandweerpomp. Dat zorgt voor animatie in de stad. In de Ieperse brandweerkazerne komt een pop-upbar met een expo over vijftig jaar jeugdbrandweer. We vonden heel wat memorabilia terug, waaronder de eerste vlag van 1972. Na het middagprogramma houden we tegen de avond een optocht richting Grote Markt, waar we een nieuwe korpsvlag krijgen. Ten slotte gaan we met alle jeugdbrandweergroepen naar de Last Post, die geblazen wordt door klaroeners van de Ieperse brandweer.” (TP)