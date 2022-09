Jeugdbrandweer Harelbeke, Kuurne en Deerlijk geven samen demonstratie

Dit jaar bundelden de verschillende afdelingen van de Jeugdbrandweer binnen de zone Fluvia de krachten. Jeugdbrandweer Harelbeke en de jeugdwerkingen Kuurne en Belgiek (Deerlijk) zijn nu één team. Zij stelden hun werking voor.

Enkele leden van de Jeugdbrandweer toonden hun acties met onder meer een reanimatie, een blusoefening en het tonen van hun werkmateriaal. “Wij tonen hoe je iemand moet reanimeren met de toestellen en de volgorde van de handelingen”, duiden Nele en Iman. “Ik sta bij het reddingmateriaal bij een ongeval of brand. Shania en Ruben tonen hoe we werken met lage druk of hoge druk op een waterslang”, getuigt Xaria, als een van De Meiden van de Jeugdbrandweer.

“Een nieuwe werking, een nieuwe identiteit. Jongeren die op regelmatige basis samenkomen om spelenderwijs kennis te maken met eerste hulp, redding, materieel en werking van de brandweer”, aldus woordvoerster Kaat Nuyttens van Hulpverleningszone Fluvia, kortweg HVZ Fluvia. Momenteel telt de Jeugdbrandweer 25 leden. “En misschien zijn er nog wel vurige jongeren die zich hierbij willen aansluiten. Net daarom willen we deze werking heel graag in de kijker zetten.”

Nieuw logo

“Vanaf 14 jaar kan Jeugdbrandweerman/vrouw worden en daarna eventueel vanaf 16 jaar doorgaan als cadet” geeft Majoor Olivier Dorme mee als Zonecommandant.

Tezelfdertijd werd een nieuw logo getoond, gemaakt door de jeugd zelf. “We hebben al onze ideetjes samengebracht en daaruit het beste gekozen”, vertellen Thor en Ruben.

“Het is fijn dat de jongeren hun engagement tonen: de jeugd is de toekomst. Alles moet nu via de nationale campagne gebeuren. Er wordt veel verwacht van de jeugd: de opleiding volgen, bijleren, inzet hebben. Bedankt om voor de brandweer te kiezen. We weten dat er in Belgiek-Deerlijk dynamiek zit, zij zijn er al bij. We kunnen ook denken aan Deerlijk, Anzegem of onder nabijgelegen gemeenten om aan te sluiten met hun Jeugdbrandweer. We blijven investeren in de jeugd. Ik kan nu al meegeven dat we bekijken om snel nieuwe uniformen te bezorgen met het nieuwe logo”, aldus Francis Benoit (CD&V), de burgemeester van Kuurne.

Op 11 september staat Jeugdbrandweer Harelbeke en Kuurne in Belgie-Deerlijk met een infostand. Meer info kan je vinden op www.kmbijdebrandweer.be.