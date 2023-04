Jeugdbeweging Akabe De Iris zoekt leiding: “Kinderen met bijzondere aandacht leuke tijd bezorgen”

Akabe de Iris is een scoutsgroep voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht. De jeugdbeweging is op zoek naar enthousiaste jongeren van 16 jaar of ouder, die samen met de leden een leuke tijd willen beleven.

Scoutsgroep Akabe De Iris werd opgericht in 1996. De Iris is een scoutsgroep voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht zoals fysieke-, mentale beperking, autisme, ADHD en leerstoornissen. “Al enkele jaren ondervinden we moeilijkheden bij het vinden van nieuwe leiding, maar we geven de moed niet op. Een Akabe is nog minder bekend dan de scouts. Al zijn wij ook een scoutinggroep die zich inzet voor jongeren met een beperking, daarom doen wij ons best om Akabe zichtbaar en kenbaar te maken. De coronacrisis zorgde er ook voor dat de weg naar De Iris voor jongeren niet evident was”, vertelt Salomé Vermeersch, lid van de leiding in jeugdbeweging Akabe De Iris in Poperinge. “Bij andere jeugdbewegingen stroomt een lid door naar leiding. Dit is bij ons niet zo. Dat maakt de zoektocht naar leiding ook moeilijker.”

Groeien en bloeien

De scoutsgroep lanceert daarom een oproep om leiding te vinden. “Met extra mensen kunnen we met veel motivatie onze leidingsploeg versterken. Zoals we in het jaarthema van de scouts zeggen: ‘Das goesting.’ Er wordt verwacht om Akabe De Iris mee te laten bloeien en groeien door onderweg hierin heel wat moois te beleven. Samen met de medeleiding maken we activiteiten om ons rot te amuseren met de gasten. Naast de inzet in organisatie en werkgroepen verwachten we veel enthousiasme. Voorkennis of een bepaalde richting volgen is zeker niet nodig. Alles leer je als leiding gaandeweg kennen”, zegt Salomé.

Indoorpretpark

De lokalen van Akabe De Iris zijn gelegen bij jeugdcentrum De Kouter in Poperinge. “Doorheen het schooljaar geven wij om de twee weken een activiteit op zaterdagnamiddag. Tijdens de krokusvakantie gaan wij op ledenweekend en in de eerste week van juli gaan wij op kamp. Daarnaast organiseren wij onze jaarlijkse evenementen zoals een kaas- en wijnavond en een indoorpretpark.”

Wil je ook deel uitmaken van het team? Heb je vragen of interesse om De Iris beter te leren kennen? Je kan Akabe De Iris vinden op de Facebookpagina Akabe De Iris of mailen naar groepsleiding@de-iris.be.