Zwevegem helpt zindelijkheid

Kleine kinderen op het potje leren gaan is in Zwevegem kinderspel geworden. Letterlijk en figuurlijk. De gemeente ontwikkelde een speciale potjestraining die de overgang van luiers naar zindelijkheid gemakkelijker en vooral leuker maakt.

De inspiratie haalde schepen Eliane Spincemaille (CD&V) bij een andere gemeente, die een blad had ontwikkeld met een stickervel. “Ik ondervond de positieve werking daarvan bij mijn kleinkind. Na ieder potjesbezoek mocht ze een sticker op het blad kleven. Het werkte zo motiverend en succesvol dat ik het stickerconcept met onze dienst samenleving ging bespreken”, verduidelijkt schepen Spincemaille.

Huis van het Kind, Kind en Gezin en de bib sprongen mee op de zindelijkheidskar en stelden een volledig startpakket samen in de vorm van de Zindelijkheidskoffer. “Deze koffer is ontworpen om op het potje te gaan een plezierige een leerzame ervaring te maken voor zowel ouders als kinderen. In de koffer zitten een collectie boeken, spelletjes en diverse hulpmiddelen die niet alleen het kind helpen in deze fase, maar ook hun leer- en creativiteitsproces bevorderen”, vult jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V) aan. “We willen het ook leuk houden. Zo zit er in de koffer ook een recept om drollenkoekjes te maken: een plezierige en smakelijke manier om je kind bij het leerproces te betrekken.”

Potjesdiploma

Wie start met de potjestraining kan langsgaan bij Huis van het Kind, de bibliotheek of de Bibus. Daar krijgt men het startpakket en de nodige tips en informatie over de zindelijkheidstraining. De brochure is trouwens in diverse talen te verkrijgen. Daarnaast ontvangt men de poster en stickertjes om het kind aan de moedigen. “Zodra alle stickertjes op de poster kleven, kan deze ingeruild worden voor een potjesdiploma en een leuke wc-rol”, besluit Spincemaille. (GJZ)