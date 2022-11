Zwemnacht sluit Ieperse zwemweek feestelijk af

Vrijdagavond werd in het stedelijk zwembad van Ieper de Ieperse zwemweek afgesloten. Gedurende een volledige week werden er een waaier van activiteiten in het zwembad georganiseerd en dit voor alle leeftijdscategorieën.

Het aanbod aan activiteiten ging van aquaspinning over initiatie diepzeeduiken, kajakinitiatie, floatfit-yoga brevetzwemmen en start to crawl .De zwemweek werd afgesloten met een zwemnacht. Dat is een muzikaal waterfeest met dj en allerhande leuke waterspelen en een megahindernissenbaan.

Door veiligheidsredenen werden er maximum 350 zwemmers toegelaten op vrijdagavond. De zwemnacht werd afgesloten om 23 uur. (E.F.)