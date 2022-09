Zo’n 2.000 kinderen maakten gebruik van speelpleinwerking tijdens zomer in Roeselare

Met ongeveer 2000 deelnemende kinderen aan de vakantiewerking Zapper, kan Stad Roeselare terugblikken op een succesvolle zomer.

“De zomervakantie zit er alweer op. De schoolpoorten zijn terug open om de kinderen en jongeren vol enthousiasme te ontvangen. Stad Roeselare blikt terug op een geslaagde zapperzomer. Met de eigen speelpleinwerking en de vakantiekampen bezorgde de stad bijna 2.000 kinderen en jongeren een leuke en speelse vakantie”, vertelt schepen Matthijs Samyn.

De vakantiewerking van Stad Roeselare bestaat uit speelpleinwerking in de buurt, speelpleinwerking Speelodroom, Plusserwerking, kampen en de Babbeloe werking.

Nieuw speelplein uitvoerig getest

“Het speelplein van Kerelsplein onderging de maanden voor de zomervakantie een grote metamorfose en werd tijdens de zomervakantie uitvoerig getest en goed bevonden door de vele kinderen. Speelpleinwerking Speelodroom was de afgelopen zomer de uitvalbasis voor 1.125 unieke kinderen. Met ons breed aanbod aan speelmogelijkheden, kunnen we met deze cijfers spreken van een erg succesvolle zapperzomer”, aldus de schepen.

Ook voor de tieners (12-15 jaar) werd er op het Kerelsplein, met de Plusserswerking, een aanbod ontwikkeld. Een mix van leuke activiteiten en uitstappen op maat en vraag van de tieners. Hier namen er 57 unieke tieners deel aan.

In de deelgemeenten

Tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie werd er speelpleinwerking georganiseerd in deelgemeenten Oekene en Beitem. In Oekene kwamen er 174 unieke kinderen naar de werking en in Beitem waren er 137.

Speelpleinwerking Babbeloe

Babbeloe, de speelpleinwerking voor kinderen met een beperking, werd afgelopen zomer georganiseerd door VOC Opstap in samenwerking met de Stad. Deze werking ging door van 11 juli tem 19 augustus in het Klein Seminarie.

Hier spelen kinderen op hun eigen tempo, in een veilige omgeving en met een vaste begeleidingsploeg. Ongeveer 100 kinderen namen hieraan deel.

Breed aanbod kampen

Ook het succes van het aanbod in kampen was afgelopen zomer weer duidelijk. Er werden in onze stad 41 verschillende kampen (thema-, sport-, spelkampen) georganiseerd, waar meer dan 800 kinderen aan deelnamen .

Sterke vrijwilligersploeg

De draaischijf van een geslaagde vakantie zijn de animatoren. Dag in, dag uit staat een team van vrijwilligers, jobstudenten, lesgevers of beroepskrachten klaar om kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Zonder deze mensen is de uitbouw van zo’n werking niet mogelijk. Afgelopen vakantie kon de stad rekenen op een sterk team van ongeveer 66 vrijwilligers, 51 jobstudenten en 32 lesgevers.