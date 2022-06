Zomerspeelplein op Grote Markt en gloednieuwe speelkaart in Kortrijk

Voor het tiende jaar op rij krijgt de Grote Markt in Kortrijk een zomerspeelplein. Met een ambitieus speelruimteplan komen er elk jaar nieuwe speelzones bij en wordt bestaande speelinfrastructuur grondig gerenoveerd of vervangen. Het speelruimteplan stelt dat elk kind in een straal van 400 meter van zijn thuis veilig en kwalitatief moet kunnen spelen. Dat wordt dit jaar extra in de kijker gezet met een gloednieuwe speelkaart.

“Meer en meer mensen vragen naar een speelplein in hun buurt, dat toont het succes van dit concept. We laten de kinderen mee kiezen en gaan op basis van hun input op zoek naar de leukste speelelementen. Met onze handige speelkaart proberen we ook de inwoners te wijzen op speel- en ravotzones die minder gekend zijn, maar bijvoorbeeld wel vlak in de buurt liggen”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren.

De invulling van het zomerspeelplein op de Grote Markt gebeurde dit jaar in samenspraak met de kinderen van de wijk Lange Munte. In januari mochten zij aangeven wat er nodig is om het spelen en ravotten in de wijk aangenamer te maken. De prioriteiten van de kinderen waren duidelijk: een sporttoestel, een vogelnestschommel en een avontuurlijk hindernissenparcours.

Er werd een budget 30.000 euro voorzien voor de aankoop van de speeltoestellen, het zand, de omkadering, plaatsing en het eerste onderhoud. De firma Boer Speeltoestellen leverde de kwaliteitsvolle speelinfrastructuur af. Vzw Jongerenatelier is de vaste partner voor opbouw en verder beheer en onderhoud.

“Het plaatsen en onderhoud gebeurt met een leuke bende. We zijn een hechte groep. Ik heb heel mijn leven in de Chiro gezeten en een jeugdhuis opgericht, het doet me er wel wat aan denken. Mijn collega’s zijn uit hetzelfde hout gesneden, dus dat brengt wel werkvreugde met zich mee”, lacht Bart Cottyn van Jongerenatelier.

Het zomerspeelplein op de Grote Markt is tijdelijk, maar krijgt na de zomer steeds een nieuwe bestemming. Zo wil de stad ook inzetten op duurzaamheid. Een deel van de speeltoestellen verhuizen midden oktober naar de speelsite nabij het ontmoetingscentrum Lange Munte. Het avontuurlijk hindernissenparcours met speelhuisje vindt zijn plaats nabij de sportcampus Lange Munte.

1 juli wordt de nieuwe speelkaart gelanceerd met een handig overzicht van alle speel- en ravotzones in Kortrijk en deelgemeenten. Hiermee kunnen kinderen, ouders en grootouders de stad op een kindvriendelijke manier gaan verkennen en eventueel een route uitstippelen. De speelkaart is digitaal te raadplegen op de website van Stad Kortrijk of is op te halen in alle stadsgebouwen: stadhuis, ontmoetingscentra, sportcentra, bibliotheken.

(MD)