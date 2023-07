Zomerspeelplaats in Roeselare is terug op Stationsplein, maar stad zorgt ook voor andere speelprikkels in het centrum

Kinderen kunnen deze zomer terug volop ravotten op de zomerspeelplaats op het Stationsplein.

De zomerspeelplaats in Roeselare werd feestelijk ingehuldigd. “We merken dat de zomerspeelplaats ieder jaar een succes is, maar voorzien ook op andere plekken in het stadscentrum voor leuke speelelementen voor de jongeren”, aldus schepen van Jeugd Matthijs Samyn (CD&V).

Op zaterdagmiddag werd de zomerspeelplaats op het Stationsplein feestelijk geopend. De zandbak met meerdere speeltoestellen lokte de voorbije jaren telkens een pak volk naar het plein. “Een gekende vaste waarde. Straks maken we ook werk van een permanente speelplek. Daarvoor nemen we een gedeelte van de parking vlakbij de Ooststraat in. Maar het is wel de bedoeling dat ook de zomerspeelplaats, weliswaar in een iets kleinere versie, in de zomer van 2024 terugkeert”, aldus schepen van Jeugd Matthijs Samyn

Ook dit jaar is er een leuke wedstrijd verbonden aan de zomerspeelplaats. Vanaf 1 juli kan elke buurt zich registreren op de site en zo kans maken op een van de speeltoestellen.

Voeding

Naast de zomerspeelplaats zet het stadsbestuur nog in op andere speelprikkels in het stadscentrum. Deze week werd een speelcontainer geopend op de Grote Markt, die staat volledig in het teken van voeding. “Een keukentje, een marktkraampje. Als stad van de Voeding zetten we ook daar lekker eten op een speelse manier in de kijker.”

Ook in het stadspark staat er, vlakbij de Vaarbar, een speelcontainer. Die is gevuld met spelmateriaal die iets te maken heeft met zon, zee en strand. “Nieuw dit jaar is ook de grondtekening die Julie ‘Jools’ Vercruysse aanbracht op de Munt. Ook daar kunnen jongeren verschillende spelletjes spelen in het thema voeding.”