Zomerkamp brengt kinderen van ouder met jongdementie samen: “Hier kunnen ze even loslaten”

De Maalderie in Houthulst was het decor voor een bijeenkomst van jongeren die opgroeien met een ouder met jongdementie. Met het zomerkamp wil de Alzheimer Liga Vlaanderen de lotgenoten samenbrengen in een warme omgeving. “Op die manier kunnen ze even alle zorgen loslaten.”

De Maalderie, in de Terreststraat 128, is een unieke vierkantshoeve uit 1922, een holiday home met cottages en stables, zoals ze het zelf verwoorden. In dit unieke kader zorgde de Alzheimer Liga deze week voor een bijzonder kamp.

Primeur in Vlaanderen

“Dit zomerkamp, een primeur in Vlaanderen, bood een veilige haven voor jongeren die met vragen worstelen over hoe om te gaan met de veranderingen die hun ouder doormaakt door jongdementie”, vertelt Krisje Tordoir van de Alzheimer Liga. “Workshops, activiteiten en diepgaande gesprekken hielpen hen niet alleen zichzelf beter te begrijpen, maar ook hun plaats binnen een gemeenschap van lotgenoten te vinden. Het kamp bood niet alleen een plek van verbondenheid, maar toonde ook het belang van begrip en steun voor gezinnen die te maken hebben met jongdementie. Want opgroeien met een ouder met jongdementie is niet gemakkelijk. Als je de deelnemers ziet arriveren, voel je meteen dat we voor hen een meerwaarde kunnen bieden die ze elders niet vinden.”

Dankzij dit zomerkamp konden jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten die hetzelfde meemaken, die weten wat de noden en problemen zijn waarmee jongeren worstelen, wanneer ze met Alzheimer en jongdementie geconfronteerd worden.

“Jongeren kunnen hier hun zorgen loslaten, maar dat geldt evengoed ook voor de gezonde ouders die meekomen”

“Het contact dat hier ontstaat, gaat veel dieper en voegt betekenis toe”, aldus Tine Kenens van Alzheimer Liga Vlaanderen. “Het is een verbinding die in het dagelijks leven soms moeilijk te vinden is. Jongeren kunnen hier hun zorgen loslaten, maar dat geldt evengoed ook voor de gezonde ouders die meekomen. Dat is de kern van de Liga: lotgenotencontact. Als dementie op je pad komt, is dat altijd heftig, maar wanneer de ziekte zo vroeg in een leven verschijnt, is de impact toch anders. In de levensfase van jongeren is alles nog in beweging, hun identiteit is zich nog volop aan het vormen. Ze zien zichzelf niet altijd als jonge mantelzorgers, maar dit kamp geeft hen de ruimte om te groeien, te delen en samen te zijn.”

Vriendschappen

Dat de vriendschappen die hier ontstaan ook werkelijk diepgaand zijn, bewijst het feit dat heel wat jongeren elkaar al kennen van het kamp vorig jaar én contact met elkaar hielden. “Het is zo fijn, zo deugddoend wat de Liga allemaal voor ons doet”, klinkt het bij de jongeren.

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de gulle donaties die Alzheimer Liga Vlaanderen mocht ontvangen. De liga wil de jongeren een kamp aanbieden zonder enige financiële last voor hun families, die het al zo zwaar hebben. (ACK)