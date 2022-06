Zohal (12) is Kinderkrak in De Haan

Zohal Malikzada (12) uit de Vrije Basisschool Heilig Hart in Wenduine won dit jaar de 39ste editie van de Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds in onze regio.

Er namen in totaal meer dan tweehonderd leerlingen deel van scholen uit Blankenberge, Uitkerke, Wenduine en Lissewege. Een mooie prestatie. Dat Zohal de Junior Journalistenwedstrijd zou winnen, had ze zelf niet zien aankomen.

“Ik wist niet dat schrijven mijn ding was. We moesten iets schrijven over hoe de wereld er na 2030 zou uitzien. Ik heb geschreven welke uitvindingen er zouden kunnen zijn. Ik heb niet echt een verhaal gemaakt. Ik heb gewoon gepraat over hoe ik hoopte dat er een oplossing zou zijn voor kanker. Mijn oma is vorig jaar namelijk overleden aan kanker. Ik heb daar toen veel bij stilgestaan”, vertelt Zohal.

“Ik had niet gedacht dat ik verkozen zou worden uit al die leerlingen. Ik was ook niet echt bezig met schrijven; wel met tennis en piano. Ik volg notenleer en piano in de muziekschool. Ik speel al 7 jaar tennis en hoop ooit een professionele tennisspeler te worden. Ik deed vroeger regelmatig wedstrijden, maar na de dood van mijn oma, lag dat even stil. Nu ben ik weer aan het trainen voor de wedstrijden.” (LB)

