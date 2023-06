Zico (11) is Kinderkrak in Kuurne

Veldrijder Zico Verstraete (11), die actief is bij het Dynamic Body Cycling Team zette dit seizoen een uitzonderlijke prestatie neer en won zowat alle titels waarvan hij in het verleden droomde. Alles begon op 11 november vorig jaar toen Zico Vlaams Kampioen werd in Maldegem. Twee weken later toonde hij zich opnieuw de sterkste op het Belgisch Kampioenschap wat hem de tricolore trui opleverde. En ook op het West-Vlaams kampioenschap triomfeerde hij. “Elke woensdagnamiddag neemt mijn opa Carlos Verstraete, die vroeger amateur wielrenner is geweest, mij mee op training”, vertelt Zico. “Dagelijks fiets ik ook richting Ingelmunster waar ik school loop. De afgelopen maanden zette ik goede prestaties neer, waar ik heel trots op ben. Enkele weken gelegen werd ik ook reeds verkozen tot sportman bij de jeugd van de gemeente Kuurne. Dat ik nu ook tot Kinderkrak ben verkozen, stimuleert mij om het verder nog beter te doen.” Reeds op vijfjarige leeftijd won Zico zijn eerste wedstrijd. Volgend jaar wil hij de de wieleracademie aanvatten in Roeselare. En in afwachting van een echte kassei van Parijs-Roubaix droomt Zico op zijn kamer weg bij de kassei die hij begin dit jaar kreeg van burgemeester Francis Benoit afkomstig van de wegenwerken op het marktplein. (BRU)