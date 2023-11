Zestig kinderen Okiedokie vanaf volgende week in Blijvelde na stormschade in BKO

Twee weken nadat storm Ciarán lelijk huishield in buitenschoolse kinderopvang Okiedokie in Kortemark is er een meer vaste oplossing voor de zestig kinderen. Tot nu toe werden naschools opgevangen in de turnzaal van school De Kreke maar ideaal was dat niet. “Dankzij vzw Blijvelde is er nu een betere oplossing: vanaf maandag kunnen de kinderen terecht in een leegstaande ruimte van het voormalige rusthuisgebouw, dat ingericht werd als volwaarde kinderopvang”, zegt burgemeester Karolien Damman.

Twee weken geleden is het intussen dat storm Ciarán lelijk huishield in de regio. Vooral BKO Okiedokie in de Ichtegemstraat werd zwaar getroffen. Rukwinden vernielden een groot stuk van het dak waarna insijpelend regenwater vrij spel kreeg. De storm- en waterschade bleek groot te zijn. Delen van het gebouw liepen onder water en de herstellingen zouden een werk van lange adem worden. Okiedokie vangt maximaal tot zestig kinderen op en voor hen moest dringend een oplossing gezocht worden. Die werd meteen gevonden in de turnzaal van basisschool De Kreke in Kortemark.

Ruimte ingericht als kinderopvang

“Die oplossing was zeer goed voor even maar bleek niet ideaal te zijn om meerdere maanden te overbruggen”, zegt burgemeester Karolien Damman. “Er moest telkens opgeruimd worden en ook qua akoestiek was dit niet ideaal. Er werd een oplossing gezocht en samen met de gemeente toonde vzw Blijvelde zich meteen bereid om een stuk van het leegstaande voormalige rusthuisgebouw te verhuren. De voorbije twee weken gingen onze gemeentediensten volop aan de slag om die lege ruimtes zo goed en leuk mogelijk in te richten tot een volwaardige kinderopvang. Kapot en beschadigd materiaal uit Okiedokie werd vervangen. Alles is nu klaar en vanaf maandag kunnen de ouders en kinderen daar terecht. We zijn zeer tevreden.” De nieuwe tijdelijke opvang ligt op de site van Blijvelde in de Hospitaalstraat, vlakbij Okiedokie dus. Wellicht duurt het nog maanden eer men terug naar Okiedokie kan verhuizen. (JH)