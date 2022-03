Zandvoorde krijgt een skatezone voor jongeren en dat zint de buurtbewoners niet:“Geef die gasten toch een kans”

De Zandvoordse jeugd lanceerde vorig jaar een oproep richting het stadsbestuur voor een skatezone in de wijk. Het stadsbestuur gaf nu gehoor aan de oproep en wil een proefproject opzetten. Tijdens een infosessie voor de buurtbewoners donderdagavond waren de meningen over de skatezone verdeeld.

Jelle Declerck (18) lanceerde vorige zomer een oproep op de Facebookgroep ‘Ik ben fier in Zandvoorde te mogen of te hebben gewoond” met de vraag of het niet gemakkelijker zou zijn voor de Zandvoordse jeugd om een skatepark te hebben in de wijk. Vandaag skaten de jongeren vooral door de Zandvoordse straten.

Bij het stadsbestuur viel de oproep niet in dovemansoren. Schepen van Jeugd, Bart Plasschaert (CD&V) wil nu samen met de Dienst Jeugd van de stad een skatezone neerplanten op de parking de hoek van de Hamster- met de Kalkoenstraat. “Heel veel jongeren zijn niet in de mogelijkheid om de andere skatezones, verspreid over de stad te bereiken”, zegt Plasschaert. “Toen de vraag van de jongeren er kwam hebben we die dan ook meteen bekeken. Het gebeurt wel eens dat er schade is aan straatmeubilair of aan wagens door het skaten en dat willen we met een skatezone in de toekomst vermijden.”

Spanningen buurtbewoners

Het gaat om een testproject van enkele maanden. Jolien Knockaert (36), mama van twee kindjes van 3 en 7 jaar is blij met de beslissing. “Ze skaten en steppen enorm graag”, zegt ze. Wij zijn dan ook erg blij. Ik heb niet altijd in de mogelijkheid om de kindjes naar het centrum te brengen en dan is dit een goede oplossing.”

Niet iedereen is echter van dezelfde mening. Tijdens een infosessie donderdagavond om de buurtbewoners te informeren omtrent de plannen laaiden de gemoederen bij de buurtbewoners bij momenten hoog op. “Een rustig weekend in de tuin mogen we nu wel vergeten”, stelt buurtbewoner Johnny Geselle. “En wat met de schade die de jongeren misschien zullen veroorzaken? Zal de Stad de kosten op zich nemen? Een skatepark in een woonwijk hoort niet.”

Eerlijke kans

Nog tijdens de infosessie maakten de buurtbewoners duidelijk dat er maar weinig kinderen in de wijk wonen. De cijfers spreken volgens het stadsbestuur voor zich. “Er wonen in Zandvoorde ruim duizend jongeren tussen 0 en 24 jaar”, zegt Olivier Vervaecke, hoofd van Dienst Jeugd van de stad. “Daarvan zijn er 655 tussen 3 en 17 jaar. Er wonen wel degelijk heel wat kinderen in de wijk.”

Kenn Volbrecht (41), wijkbewoner en zelf fervent skater vindt dat de jongeren een kans verdienen. “Ik skate ooit mijn eerste wedstrijd op de skeelerpiste in Zandvoorde”, zegt hij. “Geef die gasten een kans. Beter op een veilige locatie dan door de straten, toch? Ik heb ook begrip voor de buurtbewoners en hun argumenten, maar als niemand het een kans geeft…”

Het stadsbestuur trekt een beperkt budget uit van 25.000 euro voor het project. De skatezone zou tegen de zomer een feit moeten zijn. Na enkele maanden zal het samen met de buurtbewoners geëvalueerd worden. (Jeffrey Roos)