Yeva (9) is Kinderkrak in Zulte

Yeva Pochapskyi (9) vluchtte samen met haar ouders en broertje voor de oorlog in Oekraïne. Dat houdt haar echter niet tegen om nog even gepassioneerd bezig te zijn met haar hobby als voordien. Yeva volgt elke dag online les ritmische gymnastiek met haar trainster die nog in Charkov verblijft, een Oekraïense stad die bij velen helaas een belletje doet rinkelen. Zelf komt Yeva uit een stadje in de buurt van Kiev, gelukkig nog vrij ver weg van het oorlogsgeweld. “Maar het leek ons toch beter om zo ver mogelijk uit de buurt van de oorlog te blijven”, zegt vader Mykhailo.

Voor het gezin was het wel even aanpassen en dan vooral voor dochter Yeva. Zij deed in Oekraïne al van op erg jonge leeftijd aan ritmische gymnastiek en behaalde al 21 medailles in de sport, sommige op internationale tornooien. Ritmische gymnastiek is een combinatie van acrobatie en dans. “In Oost-Europa is het een erg populaire sport maar in België wordt het meer gezien als een hobby. Daarom heeft Yeva nog altijd een coach uit Oekraïne. Zes keer per week krijgt ze vier uur les.”

Ondanks dat zware trainingsschema blijft Yeva enthousiast over haar sport. “Ik vond het wel leuker om samen met anderen te oefenen. Via de computer is het helemaal alleen.” (JF)