Yente (14) is Kinderkrak in Kuurne

Yente Lampaert (14) mag zich een jaar lang Kinderkrak van de gemeente Kuurne noemen. Haar uitzonderlijk danstalent leverde haar in het verleden reeds vele danstitels op. In 2022 werd Yente ook reeds door de gemeente Kuurne bedacht met de titel van sportlaureaat voor het jaar 2021 bij de meisjes. “Mijn eerste danspasjes zette ik reeds op 4-jarige leeftijd”, vertelt Yente die leerlinge moderne talen en wetenschappen is aan het Spes Nostra te Kuurne. “Ooit begon alles voor mij met ballet, later volgden funky jazz, streetdance en hiphop. Het is keihard trainen, tot 12 uur per week. Vooral in het aanleren van nieuwe choreografieën kruipt veel tijd. Daarnaast neem ik ook deel aan diverse wedstrijden zodat de lat steeds hoog moet liggen. Dat ik verkozen ben tot Kinderkrak vind ik alvast top, eigenlijk wil ik al mijn leeftijdsgenoten aanmoedigen om ook te gaan dansen, het werkt zo bevrijdend. Weet dat ik eigenlijk een heel verlegen meisje ben, maar eenmaal ik op een podium sta, ontpoppen mijn dancemoves zich. ” Ook in het Duitse Kalkar tijdens de UDO European Street Dance Championships 2023 liet Yente zich onlangs nog opmerken met haar danspartner Lise Dumont uit Ooigem wat hen een achtste plaats opleverde op 36 deelnemers. Binnenkort trekt Yente ook richting het WK in Blackpool (Engeland) dat plaatsvindt van 23 tot 27 augustus. (BRU)