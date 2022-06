Yent (12) is Kinderkrak in Zuienkerke

Yent Vandevelde (12) werd door zijn school, de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart, voorgedragen als Kinderkrak omdat hij een mooie prijs wegkaapte bij de Vredesposterwedstrijd van Lions Club De Haan-Permekeland. Daarnaast droeg Yent samen met enkele vriendjes zijn steentje bij aan een mooiere wereld: met zijn gocart en een afvalgrijper gaat hij zwerfvuil opruimen in zijn buurt.

“We zijn daar twee jaar geleden mee begonnen omdat er altijd veel zwerfvuil lag in onze straat. Onvoorstelbaar wat je soms vindt in de gracht: van broodroosters over stofzuigers tot schoenen, zo goed als nieuw. Mijn vrienden en ik hadden er onze handen vol mee, maar we vonden het onze plicht om ons steentje bij te dragen nu het niet zo goed gaat met de wereld. Niemand wil graag op een stort wonen”, aldus de jongeman.

Voor de Vredesposterwedstrijd tekende hij een boom met takken die, als een hand, de wereld vasthouden. “Het thema van de tekenwedstrijd was ook samen werken aan een betere wereld. Ik ben trots op die eerste plaats, maar er zijn nog Kinderkraks bij ons op school hoor. Rinad uit onze klas kan bijvoorbeeld ook heel goed tekenen”, zegt Yent. In ’t Polderhart zijn ze maar wat trots op hun Kinderkrak. “Yent is ook lief, sociaal en zorgzaam”, klinkt het.