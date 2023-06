Yelena (15) is Kinderkrak in Ieper

Yelena Devreker is een talentvolle gymnaste. “Toen ik klein was, was ik heel energiek en mama zocht naar een hobby waar ik mijn energie kwijt kon. Zo ging ik vanaf de derde kleuterklas naar de Koninklijke Ieperse Turnkring (KIT)”, vertelt Yelena die op 6 mei 15 jaar werd en in de Rijselstraat woont met ouders Nick Devreker en Lucia Lazo en broer Kolia. Ze is nog steeds aangesloten bij KIT, waar ze enkele weken geleden nog deelnam aan de turnshow. Intussen zit ze op internaat in Gent. “Ik zit in het derde middelbaar in de Topsportschool en train ongeveer 28 uren per week. Ik nam dit jaar deel aan het WK voor junioren in het Turkse Antalya. Het smaakte naar meer. We werden tiende met het team en ik werd elfde individueel.” Ze hoopt om ooit deel te nemen aan de Olympische Spelen. “Parijs komt wellicht nog te vroeg, maar Los Angeles in 2028 is wel een doel. Hiermee zou ik in de voetsporen kunnen treden van mijn voorbeelden Nina Derwael en Lisa Vaelen. Zij trainen ook vaak in Gent.” Onlangs werd Yelena ook nog tweede op het BK in Libramont en haar volgende grote doel zijn de Europese Jeugdspelen eind juli in het Sloveense Maribor. “Daar wil ik weer een mooie prestatie neerzetten”, aldus de kersverse Kinderkrak van Ieper. “Deze prijs verraste me wel een beetje, maar ik ben vooral heel blij en ik blijf gemotiveerd om verder te gaan op de ingeslagen weg.” (API)