Yasir (14) is Kinderkrak in Nieuwpoort

Stad Nieuwpoort riep in februari 2023 een jongerenkabinet in het leven. Het bestaat uit tien leden uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en jongeren uit het eerste en tweede middelbaar. Uit hun midden werd Yasir Alshaiklhi unaniem verkozen tot jongerenburgemeester van Nieuwpoort en zal hij vijf keer per schooljaar de zittingen van het jongerenkabinet leiden.

“Ik wou jongerenburgemeester zijn want ik help de mensen graag”, zegt Yasir. Yasir is geboren in Irak en woont reeds acht jaar met zijn ouders en zus in België. Hij gaat naar het Sint-Bernarduscollege van Nieuwpoort en zit er in het eerste middelbaar. “Samen met het jongerenkabinet hoop ik iets te kunnen betekenen voor mijn leeftijdsgenoten. Zo droom ik van een leuke fietswedstrijd, een voetbaltornooi voor jongeren en ik hoop echt dat er een cinema komt in Nieuwpoort”. Yasir diende dan ook dit voorstel in op de laatste jeugdgemeenteraad.

Yasir houdt van voetbal en basket en wil architect worden. “Maar bovenal zou ik graag voetballer worden. Paris Saint-Germain is mijn favoriete voetbalclub.” (PG)