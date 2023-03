Yasir (14) is gloednieuwe jongerenburgemeester van Nieuwpoort: “Ik wil iets betekenen voor onze jeugd”

Met het jongerenkabinet krijgt de Nieuwpoortse jeugd een platform om eigen wensen en ideeën over de stad uit te spreken. Yasir Alshaiklhi is unaniem verkozen als jongerenburgemeester van Nieuwpoort en komt zo aan het hoofd van het jongerenkabinet te staan.

Stad Nieuwpoort riep in februari een jongerenkabinet in het leven. Het bestaat uit tien leden uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en jongeren uit het eerste en tweede middelbaar. Uit hun midden is een jongerenburgemeester gekozen. Die titel gaat naar Yasir Alshaiklhi. Hij zal vijf keer per schooljaar de zittingen van het jongerenkabinet leiden, onder het toezicht van de Jeugddienst en schepen van Jeugd Bert Gunst.

Toffe plek voor jeugd

Kersvers jongerenburgemeester Yasir is 14 jaar en zit in het eerste middelbaar in het Sint-Bernarduscollege. Hij stelde zich verkiesbaar voor het ambt omdat hij vol goede ideeën zit en graag andere mensen helpt, legt hij zelf uit: “Samen met mijn jongerenkabinet hoop ik iets te kunnen betekenen voor mijn leeftijdsgenoten. We willen van Nieuwpoort een nog toffere plek maken voor de jeugd. Zo droom ik luidop van een leuke fietswedstrijd, een voetbaltoernooi voor jongeren of een bioscoopbezoek voor alle Nieuwpoortse scholen.”

Creatieve concepten

Het jongerenkabinet zal dienstdoen als schakelpunt tussen het stadsbestuur, de stedelijke Jeugddienst, de scholen en de Nieuwpoortse jongeren. Schepen van Jeugd Bert Gunst is alvast opgetogen over de verkiezing van jongerenburgemeester Yasir en de oprichting van het jongerenkabinet: “Onze jongere inwoners krijgen dankzij dit nieuwe initiatief een extra stem en een gezicht. Zij mogen zelf aan de slag om een Nieuwpoort op hun maat uit te denken. Tijdens een maandelijkse meeting kunnen zij met de meest creatieve en leuke concepten op de proppen komen, alles is bespreekbaar.”