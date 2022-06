Yander (10) is Kinderkrak in Veurne

Yander Ingouf (10) zet knappe prestaties neer met zijn voetbalteam KSV Veurne en schitterde recent op de 16de konXsys Lentejeugdmeerkamp waar hij bij de pupillen MAC Westhoek Nieuwpoort een topscore haalde en uitblonk in het verspringen, discuswerpen en de 60 en 1000 m.

Op het Provinciaal Kampioenschap Torhout haalde Yander zilver en verbeterde hij vier persoonlijke records, op de 60 en 1000 m, in het hockey en het verspringen.

“Voetballen en atletiek doe ik al sinds ik 4 was”, zegt Yander. “Ik zou ook nog meer willen zwemmen. Daarbij word ik goed begeleid door mijn ouders, want mijn papa is voetbaltrainer en mijn mama atletiektrainer. Ik blijf alle sporten graag combineren. Daarvoor train ik elke dag na mijn huiswerk voor school: afwisselend voetbal, atletiek en zwemmen. Op zaterdag en zondag speel ik wedstrijden en heel zelden heb ik een rustdag. Mijn ouders houden wel in de gaten dat ik ook op school goeie punten haal. Ik zet me voor alles 100% in. Zowel teamsport als individueel sporten vind ik leuk. Bij ploegsport vertrouw je op elkaar, individueel vertrouw je vooral op jezelf. Mijn toekomstdroom? Later voetballen in de nationale ploeg en deelnemen aan de Olympische Spelen atletiek.” (MVO)

