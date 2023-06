Yana (12) is Kinderkrak in Ichtegem

Yana Casteleyn (12) woont in de Priorijstraat in Ichtegem. Ze gaat naar school in VBS De Schatkist en is verzot op dansen. Ze kon amper geloven dat ze genomineerd is voor de titel van Kinderkrak 2023.

Yana is een echte spring-in-’t-veld en volgt dansles bij Dansstudio Timeless, op amper twee minuten fietsen van haar thuis. Vijf uur per week volgt ze er onder andere techniek, disco, modern, formatiedansen, enzovoort. Ze treedt ook op in shows. Yana heeft net audities achter de rug om volgend jaar hogerop te klimmen en deel uit te maken van verschillende wedstrijdgroepen.

“Ja, ooit zelf dansles geven is een droom”, zegt Yana. “Dansen is leuk, geeft me ook rust, en ik sta graag op een podium. Op vrijdag is er op school muziek, en dan durf ik op de koer al eens een dansje wagen.”

“Ik weet natuurlijk niet wie mij genomineerd heeft, maar ik vind de nominatie wel heel fijn. Ook mijn ouders zijn heel blij, en ik heb het ook al tegen mijn vriendjes en vriendinnetjes gezegd, op school en in de dansstudio, en ook zij waren verrast maar ze reageerden heel positief. Op hun stem zal ik wel kunnen rekenen, hoewel met Bruce Ramboer in mijn school de concurrentie natuurlijk groot is. Maar we zien wel, en ik gun Bruce ook de titel van Kinderkrak 2023.” (EV)

