Yakym (11) is Kinderkrak in Langemark-Poelkapelle

Samen met zijn mama, broer en zus moest Yakym Teteria (11) vluchten uit het door oorlog geteisterde Oekraïne, maar de 11-jarige jongen past zich wonderwel aan. Hij wint de ene turntrofee na de andere. Yakym woont met mama Yaroslava Teteria, broer Ivan (15) en zusje Nastia (9) in de Eeckhoutmolenstraat in Langemark. Hoewel hij geen woord Nederlands of Engels kende, slaagde Yakym er wel snel in om hier zijn draai te vinden. Zo is hij een modelleerling in het vijfde leerjaar van VBS Langemark.

“Yakym doet niet alleen erg zijn best om de Nederlandse taal te leren, hij neemt ook deel aan turnwedstrijden”, vertelt directeur Hobie Dujardin van VBS Langemark. “Tijdens zijn eerste turnwedstrijd in Vlaanderen nam hij deel aan vier disciplines waarbij hij drie bekers in de wacht wist te slepen. Een eerste plaats en twee tweede plaatsen.”

Yakym is lid van turnclub KIT Koninklijke Ieperse Turnkring, waar hij getraind wordt door Inge Dujardin. Hij won de medailles en bekers op het Westhoektornooi in Vlamertinge. Op 30 april won hij op de wedstrijd in Izegem opnieuw een beker. “Ik turn al van mijn zes jaar”, vertelt Yakym. “Het maakt me sterker en meer gefocust. Later wil ik gymnastiekcoach worden.” Yakym is heel verrast en blij met zijn Kinderkrak-nominatie. (TOGH)