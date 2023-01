Xena Goddeeris is nieuwe voorzitter van Zonnebeekse jeugdraad: “Grote plannen realiseren”

Sinds kort is Xena Goddeeris uit Passendale de nieuwe voorzitter van de Zonnebeekse jeugdraad. Ze heeft de bedoeling zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de werking en activiteiten.

Xena Goddeeris (21) woont in Passendale. Momenteel is ze aan de slag als opvoedster in een basisschool in Heule. “Ik was al een viertal jaar lid van de jeugdraad en na het stoppen van de vorige voorzitter begon het te kriebelen om zelf de touwtjes in handen te nemen. Na wat overleg met de schepen van Jeugd en de jeugdconsulent kwam mijn kandidatuur tot stand. Na de stemming werd het officieel”, vertelt Xena.

In de jeugdraad zetelen Chiro Kiekeboe Passendale, Chiro Beselare, Chiro Zonnezee Zonnebeke, KLJ Beseveld, KLJ Passendale en KLJ Geluveld met telkens twee vertegenwoordigers, maar verder is iedere jongere onder de 30 jaar vrij om uit eigen naam aan te sluiten.

Grote plannen

“Ik ben iemand die graag in de leidersrol stapt. Iemand die graag kritisch kijkt naar de dingen en klaar is om te brainstormen voor activiteiten. Iemand die grote plannen heeft en die in de jeugdraad misschien wel kan waarmaken”, stelt ze enthousiast.

“Zelf zit ik al vijf jaar in de leiding van Chiro Kiekeboe in Passendale. Wat mijn mening betreft kan er nooit genoeg gedaan worden voor de jeugd. In het gemeentebestuur zijn ze er erg hard mee bezig. Ze nemen hun tijd en samen met de jeugdraad kunnen we mooie initiatieven realiseren.”

“Er kan nooit genoeg gedaan worden voor de jeugd”

“Wij blijven zeker gebruik maken van het jeugdhuis dat Jeugdcentrum De Moane heet. De bedoeling is in het nieuwe jaar verschillende activiteiten te plannen en weer leven in De Moane te steken. Er zitten mooie activiteiten aan te komen dit jaar. Lokale muziekbandjes, activiteiten met de verschillende jeugdverenigingen, kinderfuif enz.

“We willen vooral de jongeren aantrekken van 14-25 jaar omdat dit de jongeren zijn die het minst bereikt worden wanneer ze niet in een vereniging zitten. Maar we doen ook activiteiten voor kinderen, dit is dan vanaf 6 jaar”, aldus Xena.

“Mensen die zich willen inzetten voor de jeugd en jonger zijn dan 30 jaar zijn steeds welkom.” Hoe lang ze voorzitter wil blijven kan ze moeilijk zeggen. “Het is alvast zeker te combineren met mijn werk. Als sociaal werker is dit ook een ideale kans. Groepen die uitgesloten worden, integreren is iets dat mij ook op het werk erg interesseert. Dus het hangt nauw samen met wat ik doe. Ik zal tevreden zijn als we een vooruitgang maken op het vlak van bereikte jeugd en als we geslaagde activiteiten op poten zetten.”

(NV/foto ZB)